Evropa na udaru ekstremnih vrućina: U Francuskoj zatvorene stotine škola, u BiH i Hrvatskoj temperature do 40 stepeni

Dok su u Francuskoj zbog ekstremnih vrućina zatvorene stotine škola, meteorolozi u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj najavljuju temperature koje će narednih dana dosezati i do 40 stepeni Celzijusa.

Francuske vlasti proglasile su crveni meteoalarm u desetinama departmana, a gotovo 850 škola i obrazovnih ustanova privremeno je zatvoreno. Očekuju se temperature između 37 i 42 stepena, uz mogućnost obaranja historijskih rekorda.

Ni region neće biti pošteđen. Federalni hidrometeorološki zavod najavio je da će od kraja juna do početka jula veći dio BiH biti pod uticajem izraženog toplotnog vala. U Bosni se očekuju temperature do 34 stepena, dok će u Hercegovini živa u termometru dosezati i do 38 stepeni Celzijusa.

Slične vremenske prilike očekuju se i u Hrvatskoj, gdje su, osim upozorenja na visoke temperature, izdata i upozorenja zbog mogućih grmljavinskih nevremena i jakog vjetra u pojedinim dijelovima zemlje.

Civilna zaštita i zdravstvene službe pozvale su građane da izbjegavaju boravak na otvorenom u najtoplijem dijelu dana, unose dovoljno tečnosti i posebnu pažnju posvete djeci, starijim osobama i hroničnim bolesnicima.

Stručnjaci upozoravaju da visoke temperature mogu izazvati ozbiljne zdravstvene probleme, uključujući dehidraciju i toplotni udar, te savjetuju pridržavanje svih preporuka nadležnih službi.

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