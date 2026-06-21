Veliki sedmični horoskop od 22. juna: Saznajte šta vam donosi moćna sezona Raka!

Evo šta zvijezde predviđaju za svaki znak:

♈ Ovan (21.03. — 19.04.)

Posao: Fokus se pomjera na privatni biznis, porodične poslove ili reorganizaciju radnog prostora. Ako radite od kuće, bit ćete maksimalno produktivni.

Ljubav: Slobodni Ovnovi mogu osjetiti nostalgiju prema bivšoj ljubavi. Oni u vezi uživat će u toploj, porodičnoj atmosferi i osjećaju sigurnosti.

Zdravlje: Obratite pažnju na ishranu, želudac vam je osetljiviji nego inače.

♉ Bik (20.04. — 20.05.)

Posao: Odlična sedmica za pregovore, potpisivanje ugovora i kraća poslovna putovanja. Vaša riječ sada ima posebnu težinu i lako ubjeđujete druge.

Ljubav: Komunikacija je ključ. Otvoren razgovor sa partnerom rješava stare nesuglasice. Slobodni Bikovi šarmiraju kroz duhovite i pametne razgovore.

Zdravlje: Više se krećite i boravite na svježem vazduhu.

♊ Blizanci (21.05. — 20.06.)

Posao: Sunce je napustilo vaš znak, ali sada osvjetljava polje finansija. Pravo je vrijeme za naplatu starog truda ili planiranje novih izvora zarade.

Ljubav: Želite stabilnost i sigurnost. Površni flertovi vas ove sedmice neće zanimati – tražite nešto opipljivo, konkretno i dugoročno.

Zdravlje: Odlično, puni ste energije.

♋ Rak (21.06. — 22.07.)

Posao: Sretan rođendan, Rakovi! Sunce je u vašem znaku i vi ste u centru pažnje. Sve oči su uprte u vas, pa iskoristite ovaj period da nametnete svoje ideje i projekte.

Ljubav: Zračite posebnom privlačnošću. Ako ste slobodni, privlačite poglede gdje god se pojavite. U vezama se budi nova strast i bliskost.

Zdravlje: Vitalnost je na visokom nivou, ali ne zaboravite na kvalitetan san.

♌ Lav (23.07. — 22.08.)

Posao: Ovo je faza u kojoj je bolje da djelujete iz sjenke. Planirajte sljedeće velike korake, analizirajte situaciju, ali karte još uvijek ne otkrivajte javno.

Ljubav: Možda ćete poželjeti malo izolacije ili ćete analizirati svoja osjećanja. Tajne veze ili platonske ljubavi su u izgledu za slobodne Lavove.

Zdravlje: Potreban vam je odmor. Smanjite stres meditacijom ili laganom šetnjom blizu vode.

Virgo / Djevica (23.08. — 22.09.)

Posao: Timski rad donosi najveći uspjeh ove sedmice. Prijatelji ili poslovni saradnici mogu vam otvoriti vrata za sjajne nove projekte.

Ljubav: Društveni život cvjeta. Preko kruga prijatelja ili društvenih mreža slobodne Djevice mogu upoznati veoma zanimljivu osobu koja dijeli njihove interese.

Zdravlje: Unosite više tečnosti i hidrirajte se.

♎ Vaga (23.09. — 22.10.)

Posao: Karijera je u krupnom planu. Moguć je napredak, pohvala od nadređenih ili uspješno privođenje kraju važnog projekta koji vam podiže ugled.

Ljubav: Balansirate između poslovnih obaveza i partnera. Potrudite se da voljena osoba ne osjeti da je zapostavljena zbog vaših ambicija.

Zdravlje: Moguća je prolazna glavobolja uslijed umora i preopterećenja.

♏ Škorpija (23.10. — 21.11.)

Posao: Imate potrebu da proširite vidike. Odličan period za učenje, kurseve, ali i saradnju sa inostranstvom ili planiranje daljih poslovnih koraka.

Ljubav: Žudite za avanturom i nečim nesvakidašnjim. Ako ste u vezi, planirajte zajedničko putovanje. Slobodne Škorpije privlače osobe drugačijeg porijekla.

Zdravlje: Energija je u porastu, osjećate se sjajno i motivisano.

♐ Strijelac (22.11. — 21.12.)

Posao: Finansijska pitanja koja uključuju dugove, kredite, poreze ili tuđi novac (sponzorstva, investicije) dolaze na dnevni red. Rješavajte ih mudro i taktično.

Ljubav: Sedmica donosi duboke, intenzivne emocije i jaku strast. Vrijeme je za transformaciju odnosa i iskreno otvaranje karata sa partnerom.

Zdravlje: Slušajte svoju intuiciju i ne forsirajte se preko granica izdržljivosti.

♑ Jarac (22.12. — 19.01.)

Posao: Fokus je na poslovnim partnerstvima, ugovorima i javnim poslovima. Kompromis i diplomatija će ove sedmice biti vaše najjače oružje.

Ljubav: Polje partnerstva je maksimalno aktivirano. Zauzeti Jarčevi rade na učvršćivanju odnosa, dok slobodni mogu sresti nekoga ko odmah ostavlja utisak ozbiljne i stabilne osobe.

Zdravlje: Osetljivi su zglobovi, koljena i kosti.

♒ Vodolija (20.01. — 18.02.)

Posao: Bit ćete zatrpani svakodnevnim obavezama, rutinskim zadacima i sitnicama. Ključ uspjeha je dobra organizacija i pravljenje jasne liste prioriteta.

Ljubav: Sitne pažnje, podrška i briga o svakodnevnim potrebama partnera ojačat će vašu vezu. Slobodne Vodolije mogu razviti simpatije prema nekome kroz posao.

Zdravlje: Moguć pad imuniteta – pojačajte unos vitamina i osigurajte sebi dovoljno sna.

♓ Ribe (19.02. — 20.03.)

Facebook komentari