Dostojanstven odgovor na loš tretman: Iranci nakon meča s Belgijom ostavili dirljivu poruku u svlačionici

Nakon remija bez golova protiv Belgije u drugom kolu grupe G Svjetskog prvenstva, nogometna reprezentacija Irana ostavila je dirljivu poruku u svlačionici SoFi stadiona u Los Anđelesu (Los Angelesu).

Iako su oba uvodna meča odigrali na ovom stadionu, američke vlasti su iranskim reprezentativcima ponovo dopustile boravak u gradu od samo 24 sata, primoravši ih da se odmah nakon utakmice vrate u svoj kamp u meksičkoj Tijupani bez noćenja.,piše Avaz

Uprkos takvom rigoroznom tretmanu domaćina, Iranci su dostojanstveno izrazili zahvalnost i poslali poruku mira i ljubavi, koja je uz nacrtana dva srca glasila:Od drevne Perzije od prije više hiljada godina do današnjeg civiliziranog Irana, duh Irana ostaje živ i nepokolebljiv.

Došli smo u Los Angeles s ponosom, takmičili se s čašću i odlazimo s dostojanstvom.

Hvala Los Angelesu na gostoprimstvu.

I hvala svakom Irancu koji je dao svoje srce, glas i dušu za Iran tokom ovih 180 minuta.

Neka mir, poštovanje i prijateljstvo prevladaju među svim narodima, napisali su Iranci na poruci.

Svoj naredni susret u grupi G reprezentacija Irana igra protiv Egipta 27. juna u 5:00 sati, a ovaj meč će umjesto u Los Anđelesu odigrati u Sijetlu (Seattleu).

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