Mostar proglasio vanredno stanje zbog požara na Uborku

Zbog velikog požara koji je jutros zahvatio deponiju Uborak i prouzrokovao gotovo potpunu materijalnu štetu na tom lokalitetu, Grad Mostar proglasio je vanredno stanje kako bi omogućio brzo i operativno djelovanje nadležnih službi u saniranju posljedica i organizaciji privremenog zbrinjavanja otpada.Odmah nakon dojave na teren su izašle sve nadležne službe – vatrogasci, policija, hitna pomoć i druge službe. Zatekli smo ogroman požar koji je devastirao lokalitete Buđevci i Uborak. Izgorjela je reciklažna hala s kompletnim postrojenjima, oštećena je oprema na deponiji, a zahvaljujući naporima vatrogasaca spašena je upravna zgrada – rekao je Kordić.

Prema njegovim riječima, šteta je gotovo stopostotna, a nastala situacija predstavlja veliki problem ne samo za Mostar već i za širu regiju.Kordić je kazao da proglašenje vanrednog stanja omogućava Štabu civilne zaštite donošenje hitnih naredbi i provođenje mjera potrebnih za prevazilaženje krize, posebno kada je riječ o organizaciji odlaganja otpada nakon što je deponija Uborak pretrpjela velika oštećenja.

Pozvao je građane da se odgovorno ponašaju prema otpadu i da do daljnjeg ne odlažu komunalni i kruti otpad na javne površine kako se ne bi dodatno opteretio komunalni sistem.

Istovremeno je privrednim subjektima naloženo da reciklažni otpad, poput ambalaže i stakla, odvoze na reciklažno dvorište na Bišće Polje, dok je komunalnim preduzećima naložena izrada plana reorganizacije sistema zbrinjavanja otpada,pišu Vijesti

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