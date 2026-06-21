Svijet

Mundijal bi mogao dobiti prvu odgođenu utakmicu

37.2K  
Objavljeno prije 55 minuta

Svjetsko prvenstvo 2026. godine moglo bi dobiti svoju prvu odgođenu utakmicu.

Za ponedjeljak je u Philadelphiji najavljeno grmljavinsko nevrijeme, zbog čega je pod znakom pitanja susret drugog kola grupe I između Francuske i Iraka.

Prema sigurnosnim pravilima koja važe u Sjedinjenim Američkim Državama, svaka pojava munje u radijusu od 13 kilometara od stadiona automatski dovodi do prekida ili odgode utakmice na najmanje 30 minuta.

Ukoliko se u međuvremenu registruje novi udar munje, odbrojavanje počinje ispočetka. FIFA je u takvim situacijama obavezna slijediti upute lokalnih vlasti i sigurnosnih službi.

Slični problemi zabilježeni su i prošle godine tokom Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u, kada su pojedine utakmice zbog nepovoljnih vremenskih uslova kasnile satima, što je izazvalo nezadovoljstvo među igračima, klubovima i navijačima,pišu Vijesti

Iako je dosadašnji dio Mundijala protekao bez vremenskih prekida, prognoza za Philadelphiju ponovo je otvorila pitanje mogućih odgoda i promjena rasporeda.

Posebno je zanimljivo da će se upravo u Philadelphiji 27. juna igrati i utakmica trećeg kola grupe L između Hrvatske i Gane, pa će organizatori i uoči tog susreta pažljivo pratiti vremenske prilike kako bi izbjegli eventualne probleme.


Teme:,

Facebook komentari

Izneseni komentari su privatna mišljenja autora i ne odražavaju stavove redakcije portala Haber.ba. Molimo autore komentara da se suzdrže od vrijeđanja, psovanja i vulgarnog izražavanja. Portal Haber.ba zadržava pravo da obriše komentar bez prethodne najave i objašnjenja - Više o Uslovima korištenja...
Na vrh