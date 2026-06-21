Mundijal bi mogao dobiti prvu odgođenu utakmicu

Za ponedjeljak je u Philadelphiji najavljeno grmljavinsko nevrijeme, zbog čega je pod znakom pitanja susret drugog kola grupe I između Francuske i Iraka.

Prema sigurnosnim pravilima koja važe u Sjedinjenim Američkim Državama, svaka pojava munje u radijusu od 13 kilometara od stadiona automatski dovodi do prekida ili odgode utakmice na najmanje 30 minuta.

Ukoliko se u međuvremenu registruje novi udar munje, odbrojavanje počinje ispočetka. FIFA je u takvim situacijama obavezna slijediti upute lokalnih vlasti i sigurnosnih službi.

Slični problemi zabilježeni su i prošle godine tokom Svjetskog klupskog prvenstva u SAD-u, kada su pojedine utakmice zbog nepovoljnih vremenskih uslova kasnile satima, što je izazvalo nezadovoljstvo među igračima, klubovima i navijačima,pišu Vijesti

Iako je dosadašnji dio Mundijala protekao bez vremenskih prekida, prognoza za Philadelphiju ponovo je otvorila pitanje mogućih odgoda i promjena rasporeda.

Posebno je zanimljivo da će se upravo u Philadelphiji 27. juna igrati i utakmica trećeg kola grupe L između Hrvatske i Gane, pa će organizatori i uoči tog susreta pažljivo pratiti vremenske prilike kako bi izbjegli eventualne probleme.

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