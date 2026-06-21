Američki jutjuber posjetio Hrvatsku: Evo šta je podijelio na vlogu

Dejvid Dobrik (David Dobrik, 29) posjetio je Split s prijateljima, a dio svog boravka u Hrvatskoj prikazao je u novom vlogu. Video prikazuje kako je provodio vrijeme istražujući grad, družeći se s ekipom i uživajući u odmoru na Jadranu.

Boravak u Splitu

Tokom boravka u Splitu, Dobrik je zapazio djevojku za koju je rekao da ga neodoljivo podsjeća na slavnu glumicu Natali Portman (Natalie Portman).

U videu se vidi kako od konobara traži savjet kako da započne razgovor s njom, a nakon što je primijetio da ona odlazi, požurio je za njom kako bi je stigao.

Odmor na luksuznoj jahti

Za boravak u Hrvatskoj, Dobrik je s društvom unajmio luksuznu jahtu dugu 48 metara. Plovilo raspolaže s 19 kabina i džakuzijem te može ugostiti do 38 osoba.

Prema podacima na zvaničnoj stranici za najam, početna cijena sedmičnog najma iznosi oko 90 hiljada eura. Veći dio odmora ekipa je provela upravo na jahti, obilazeći dalmatinsku obalu.

Dobrikov boravak u Splitu nije se sveo samo na razgledanje grada. On i prijatelji dane su provodili na jahti, kupali se, skakali u more, snimali spontane trenutke na palubi i navečer se zabavljali s ekipom.

U vlogu se smjenjuju kadrovi luksuznog odmora, dalmatinske obale i opuštenih susreta s ljudima koje su upoznali usput.

Ko je David Dobrik?

Dobrik je rođen u Slovačkoj, a kao dijete se preselio u Sjedinjene Američke Države.

Nakon završetka škole posvetio se kreiranju sadržaja na društvenim mrežama te se preselio u Los Anđeles (Los Angeles), gdje je izgradio jednu od najuspješnijih internetskih karijera svoje generacije.

Na YouTubeu ga prati više od 17 miliona ljudi, a danas je najpoznatiji po vlogovima i humorističnim videima.

Prema procjenama, njegovo bogatstvo se kreće oko 25 miliona dolara.

Prekid veze

Njegova veza s influensericom Lizom Koši (Lizom Koshy) godinama je privlačila veliku pažnju javnosti, a njihov prekid je iznenadio brojne obožavatelje.Mnogi su nakon toga na društvenim mrežama pisali kako su “izgubili vjeru u ljubav”.

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