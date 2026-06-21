Evropska zemlja planira zabraniti mobitele u školama od naredne godine

Češka vlada podnijela je prijedlog zakona o zabrani korištenja mobilnih telefona u školama počevši od septembra 2027. godine, izjavio je u ponedjeljak premijer Andrej Babiš, pridružujući se rastućim globalnim naporima za ograničavanje vremena provedenog pred ekranima za djecu u učionici.

Zabrana bi se odnosila na korištenje telefona u učionicama, kao i tokom odmora, uz neke izuzetke poput zdravstvenih razloga ili ako škole to dozvoljavaju u obrazovne svrhe.

– Škole neće moći dozvoliti učenicima da naprave pauzu koristeći svoje mobilne telefone osim iz ovih razloga – navodi se u nacrtu zakona.

Ovaj potez slijedi mjere drugih vlada kojima se ograničava korištenje društvenih medija ili mobilnih telefona među djecom,pišu Vijesti

Poljska je ovog mjeseca slijedila zemlje poput Holandije, Južne Koreje ili Italije u zabrani pametnih telefona u školama zbog zabrinutosti oko njihovog utjecaja na koncentraciju i ponašanje. Što se tiče društvenih medija, Australija je prva zabranila pristup djeci, a Britanija je ovog mjeseca najavila planiranu zabranu za osobe mlađe od 16 godina.

Babiš je rekao da vlada također razmatra zabranu stranica društvenih medija za djecu, slijedeći primjer Francuske i drugih koje su zauzele oštrije stavove zbog zabrinutosti zbog uočenih negativnih utjecaja na djecu.

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