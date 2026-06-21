Morski pas napao ženu u plićaku, morali su joj amputirati ruku

Ovaj napad je ponovo pokrenuo veliku raspravu u Australiji: treba li početi namjerno ubijati morske pse kako bi se zaštitili kupači?

Broj napada u regiji Novi Južni Wales u posljednje vrijeme značajno raste, pa je vlada pod velikim pritiskom javnosti. Ministrica zaštite okoliša izjavila je da su sve opcije na stolu, iako je velika bijela ajkula strogo zaštićena vrsta.

Zašto dronovi nisu uočili morskog psa?

Iako država troši milione eura godišnje na mreže, praćenje i nadzor plaža dronovima, sistem ovaj put nije zakazao, nego nije smio raditi. Iznad plaže Coogee dronovi nisu letjeli zbog blizine aerodroma u Sydneyju i strogih pravila o zračnom saobraćaju.

Stručnjaci kažu da je more tog dana bilo kristalno čisto i da bi dron vjerovatno na vrijeme uočio opasnost i upozorio spasioce. Naučnici podsjećaju da morski psi uglavnom ne love ljude, već plivače ponekad zamijene za tuljane. Ipak, zbog zagrijavanja mora ovakvi susreti postaju sve češći, a vlasti priznaju da savršeno rješenje za sigurnost ne postoji.

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