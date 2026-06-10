Rat s Iranom trajao 15 sedmica: Hiljade mrtvih i šteta od milijardi dolara

Sukob s Iranom trajao je približno 15 sedmica, od 28. februara do juna 2026. godine, prije nego što je postignut preliminarni mirovni sporazum.

Tokom rata zabilježeni su veliki ljudski i ekonomski gubici širom regiona.

Prema dostupnim podacima, poginulo je oko 3.500 Iranaca, 26 Izraelaca, 3.700 Libanaca i 13 američkih vojnika, dok su hiljade ljudi zadobile povrede.

Procjenjuje se da je rat Sjedinjene Američke Države (United States of America) koštao oko 132 milijarde dolara. U tu sumu uključeni su vojni izdaci, rast cijena energenata te šire posljedice po ekonomiju.

Sukob je uticao i na rast cijena goriva. Cijena benzina porasla je s približno 2,98 na četiri dolara po galonu, što je prosječno američko domaćinstvo koštalo oko 460 dolara više,piše Avaz

Velika šteta pričinjena je i na infrastrukturi. Stotine škola i zdravstvenih ustanova u Iranu oštećene su ili uništene, dok su štetu pretrpjele i američke vojne baze te druga imovina u regionu.

Posljedice su se osjetile i na globalnom nivou. Poremećaji u Hormuškom moreuzu doveli su do rasta cijena nafte, đubriva i hrane širom svijeta, navodi New York Times.

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