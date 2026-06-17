Iran koristi pregovore kao paravan za ubrzanje nuklearnog programa?

Izrael procjenjuje da bi Iran mogao iskoristiti najavljenih 60 dana pregovora sa Sjedinjenim Američkim Državama za dodatno unapređenje svog nuklearnog programa i približavanje proizvodnji nuklearnog oružja.

Kako navodi izraelski Kanal 12, pozivajući se na visoke izraelske zvaničnike, u Izraelu raste zabrinutost zbog prijavljenog 60-dnevnog perioda nuklearnih pregovora između Teherana i Vašingtona (Washington), koji bi trebali biti dio memoranduma o razumijevanju u nastajanju.

U istom izvještaju navodi se da Izrael smatra kako iranski vrhovni vođa Modžtaba Hamenei (Mojtaba Khamenei) nema namjeru postići konačni sporazum o nuklearnom programu.

Prema toj procjeni, memorandum je prvenstveno odobren kako bi se omogućilo ponovno otvaranje Hormuškog moreuza te režimu osiguralo određeno ekonomsko olakšanje,piše Avaz

Izraelski odbrambeni zvaničnici, navodi se u izvještaju, upozoravaju vlasti da će Teheran „razvući proces i 60 dana pregovora pretvoriti u mnogo više“.

Jedan visoki izraelski zvaničnik izjavio je za tu televiziju da bi bilo iznenađenje ukoliko Iran ne iskoristi „sve svoje napore i trikove da skrati vrijeme do nuklearnog proboja pod okriljem pregovora“.

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