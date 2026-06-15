Šok u Češkoj: Djevojčica rodila dijete, otac njen brat

Otac djeteta je njen šesnaestogodišnji brat, a cijeli je slučaj sada dobio i sudski epilog.

Trudnoća otkrivena tek na porodu

Djevojčica potiče iz sela u regiji Karlove Vari, nedaleko od njemačke granice. Prema medijskim izvještajima, ni porodica ni škola nisu prepoznali njene tjelesne promjene kao znakove trudnoće, a povećanje tjelesne težine očito su pripisivali drugim razlozima.

Istina je izišla na vidjelo tek početkom jula 2025. godine, kada je dvanaestogodišnjakinja zbog jakih bolova hitno prevezena u bolnicu.

Ondje se ispostavilo da su bolovi zapravo bili trudovi.

Zlostavljanje u dječijoj sobi

Nakon poroda pokrenuta je istraga kako bi se utvrdile sve okolnosti slučaja. Novorođenče je predano hraniteljskoj porodici.

Tokom ispitivanja djevojčica je otkrila da je otac djeteta njen brat, koji je tada imao 16 godina.

Navela je da ju je zlostavljao u zajedničkoj dječijoj sobi u porodičnoj kući. Policija je naložila DNK analizu, koja je, prema riječima istražitelja, potvrdila očinstvo mladića.

Prema optužnici, silovanje se dogodilo u jesen 2024. godine. Državno tužilaštvo izvijestilo je da je mladić osuđen na trogodišnju uslovnu kaznu.

Uz to, naložena mu je obavezna seksualna terapija i isplata odštete žrtvi u protuvrijednosti od oko 12.500 evra.

“Prava katastrofa za porodicu”

Slučaj je izazvao veliku pažnju i u rodnom mjestu porodice. Gradonačelnik je za češke medije objasnio da brat i sestra potiču iz sređene familije.

“Za porodicu je to bila prava katastrofa. Jako su se teško nosili s time. Naravno, cijelo je mjesto odmah počelo pričati o tome”, izjavio je gradonačelnik, a navodi “Heute”.

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