Preminula tajlandska princeza nakon više od tri godine borbe za život

Prema saopćenju Ureda kraljevskog domaćinstva, princeza je bolovala od abdominalne infekcije, a njeno zdravstveno stanje se kontinuirano pogoršavalo sve dok nije “mirno preminula” u četvrtak navečer.

Njeno tijelo bit će izloženo u Velikoj palači u Bangkoku, dok će sahrana biti održana uz najviše počasti u skladu s kraljevskom tradicijom.

U Tajlandu poznata kao “Princeza Bha”, jedino dijete iz prvog braka kralja Maha Vajiralongkorna bila je hospitalizirana od decembra 2022. godine, kada je iznenada oboljela.

Ured kraljevskog domaćinstva je još u maju saopćio da se njeno zdravstveno stanje pogoršalo te da je ovisila o medicinskim uređajima koji su podržavali funkcije pluća i bubrega, kao i o terapiji lijekovima.

Bajrakitiyabha je bila jedino dijete iz braka kralja Vajiralongkorna i princeze Soamsawali.

Obrazovana kao tužiteljica i diplomata, školovala se u Velikoj Britaniji, Tajlandu i Sjedinjenim Američkim Državama. Diplomirala je pravo na Univerzitetu Cornell, a jedno vrijeme obavljala je dužnost ambasadorice Tajlanda u Austriji.

Tokom posjete Pravnom fakultetu Univerziteta Cornell 2012. godine, govoreći o svojoj profesionalnoj karijeri, princeza je izjavila:

“Pitam se šta sam zapravo? Tužiteljica? Advokatica za krivično pravo? Diplomata? Odgovor je – sve to zajedno. Rekla bih da sam hibrid.”

Također je obavljala više funkcija u Ujedinjenim nacijama i bila zagovornica ženskih prava, uključujući unapređenje uslova za žene u zatvorima.

– Bila je voljena, poštovana i cijenjena širom kraljevstva. Bila je ljubazna, talentirana i uzornog ponašanja – izjavio je premijer Anutin Charnvirakul u televizijskom obraćanju u petak.

“Posvetila je svoj život promoviranju pravde, jednakosti, ljudskog dostojanstva i prava u društvu. Pozivam sve građane Tajlanda da zajedno odaju počast njenom sjećanju i slijede njen primjer u službi kralju i monarhiji.”

Kao princeza, Bajrakitiyabha je imala važnu ceremonijalnu ulogu u tajlandskom društvu, u kojem kraljevska porodica zauzima najviši položaj.

Smatralo se da je bila veoma bliska svom ocu, a godinu dana prije hospitalizacije imenovana je na visoku funkciju u njegovoj tjelohraniteljskoj komandi.

Tajlandski akademik Pavin Chachavalpongpun, poznat po kritičkim stavovima prema monarhiji, prisjetio se susreta s princezom u Singapuru te je opisao kao osobu koja je “svakog državnog službenika tretirala s ljubaznošću i poštovanjem”.

Oproštaj građana

U bolnici Chulalongkorn, gdje se princeza liječila, građani su se u petak okupili kako bi joj odali posljednju počast, a mnogi su nosili njene fotografije.

– Kada sam čula vijest, bila sam veoma tužna – rekla je 66-godišnja penzionerka Thanyaporn Arammekha, kojoj su oči bile natečene od plača.

– Volim monarhiju, jer su se moji roditelji razveli dok sam bila vrlo mala. Kralj Rama IX bio mi je poput očinske figure – kazala je, misleći na bivšeg kralja.

Dodala je da je redovno posjećivala bolnicu tokom princezinog liječenja te da je odmah po saznanju za njenu smrt došla odati počast.

Svoje poštovanje došla je iskazati i 67-godišnja Kanokpan Chantarapetch, penzionisana državna službenica.

– Ne mogu ni govoriti. Preplavljena sam emocijama – rekla je kroz suze.

– Voljela sam princezu Bhu još od njenog djetinjstva – kazala je, dodajući da kao bivša državna službenica razumije koliko je kraljevska porodica učinila za zemlju.

Bivša tajlandska kraljica Sirikit, majka kralja Vajiralongkorna, preminula je u oktobru u 93. godini života.

Sedamdesettrogodišnji kralj, koji ima sedmero djece iz četiri braka, još nije objavio svog nasljednika, iako pravila nasljeđivanja daju prednost muškim potomcima.

U Tajlandu postoje stroga pravila o tome šta se smije, a šta ne smije govoriti o kraljevskoj porodici, koja je zaštićena zakonima o uvredi veličanstva. Za kršenje tih zakona predviđene su zatvorske kazne do 15 godina za svaku pojedinačnu optužbu.

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