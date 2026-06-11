Selektor Kanade otkrio kojeg se Zmaja najviše plaši

Marsch, koji je porijeklom iz SAD-a, istakao je da je ponosan što vodi kanadski tim.

„Ako se ovim bavite profesionalno, onda je ovo mjesto gdje želite biti. Došao sam u Kanadu da budem trener jer su mi se sviđali ovi momci i vjerovao sam da se mogu uklopiti u način na koji sam želio igrati, ali došao sam ovdje da ih vodim na Svjetskom prvenstvu, na domaćem Svjetskom prvenstvu. Želio sam ovu odgovornost“, rekao je Marsch.

Govoreći o reprezentaciji BiH, naveo je da se radi o fizički snažnoj ekipi, te se osvrnuo i na Esmira Bajraktarevića.

„Veliko je uzbuđenje i želimo odigrati najbolje što možemo, biti mirni, pokazati kvalitet i da smo najbolji u najtežim trenucima. Bosna će biti težak protivnik, fizički su jaki, ali želimo da igramo naš fudbal bez obzira na sve. On je možda i ponajbolji igrač iz te zemlje, veoma talentovan i vjerujem da je pred njim blistava budućnost. Ne smijemo mu dati da ima svoj dan“, izjavio je.

Kanada je u posljednjih sedam utakmica dobila tri crvena kartona, što je Marsch posebno izdvojio kao problem.

„Jedan od najboljih načina da se uništi turnir za bilo koji tim su crveni kartoni. Moramo biti agresivni i igrati brzo i snažno, ali i ostati prisebni i ne ulaziti u nepotrebne situacije koje nas mogu koštati“, rekao je.

Dodao je da ekipa nema dodatni pritisak pred meč.

„Sve ovo gradimo već dvije godine i znamo koliko je važno da budemo na najvišem nivou. Ponosni smo što predstavljamo Kanadu i spremni smo za ono što nas čeka“, zaključio je Marsch.

Utakmica Kanada – BiH počinje u 21:00 po lokalnom vremenu.

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