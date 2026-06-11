Napokon isplivalo: Evo koliko je Marija Šerifović platila surogat majku

Cijeli postupak, koji je sproveden prema američkim zakonima i medicinskim protokolima, prema dostupnim informacijama koštao je između 147.000 i 178.000 eura.

Pjevačica je ranije javno govorila o kritikama i spekulacijama koje su pratile njenu odluku, ističući da je riječ o legalno uređenom i detaljno kontrolisanom procesu. Tom prilikom je naglasila da se u SAD sve odvija kroz strogu proceduru i veliki broj pravnih dokumenata, te odbacila tvrdnje o bilo kakvim zloupotrebama ili nehumanim uslovima.

Kako je navela u jednom od svojih obraćanja, surogat majka tokom trudnoće ima obezbijeđenu medicinsku i kućnu njegu, a cijeli proces je, prema njenim riječima, daleko od negativnih interpretacija koje se često pojavljuju u javnosti.

Najveći dio troškova odnosi se upravo na naknadu surogat majci, koja se u Sjedinjenim Državama kreće između 50.000 i 70.000 eura, a isplaćuje se po potpisivanju ugovora o surogat majčinstvu.

Ovaj slučaj je u javnosti izazvao veliku pažnju i otvorio brojna pitanja o surogat majčinstvu, koje je u mnogim zemljama i dalje predmet različitih pravnih i etičkih rasprava, prenosi Novi.

Facebook komentari