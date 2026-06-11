Kraj jeftine kupnje iz Kine: Uskoro kreću EU carine na male pakete

Maja Bogović, direktorica Sektora za trgovinu Hrvatske privredne komore, pojasnila je da će se na proizvode koji stižu iz trećih zemalja ubuduće obračunavati jedinstvena carinska stopa od tri eura po vrsti proizvoda.

„Za krajnjeg potrošača to znači da proizvodi koje je do sada kupovao sa stranica iz trećih zemalja više neće biti oslobođeni carine. Umjesto toga, obračunavat će se tri eura po vrsti proizvoda. Ako u korpi imamo više različitih proizvoda, za svaku vrstu plaća se posebna naknada“, rekla je Bogović.

Kao primjer navela je da će kupac koji naruči majicu i hlače platiti šest eura, dok će za dvije iste majice platiti tri eura.

Istraživanje Hrvatske privredne komore pokazalo je da bi nove mjere mogle značajno promijeniti navike kupaca. Čak 52 posto ispitanika izjavilo je da planira potpuno prestati kupovati na ovim platformama nakon uvođenja novih pravila, dok će njih 17 posto značajno smanjiti kupovinu. Samo 12,5 posto planira nastaviti kupovati u istoj mjeri kao i do sada.

Veliki rast broja paketa koji ulaze u Evropsku uniju, a koji se od 2022. godine svake godine gotovo udvostručuje, jedan je od razloga za uvođenje novih pravila. Cilj je povećati sigurnost proizvoda, smanjiti ekološke posljedice i osigurati ravnopravnije tržišne uslove.

Bogović upozorava da mnogi potrošači ne provjeravaju da li proizvodi ispunjavaju evropske standarde sigurnosti.

„Čak 42 posto potrošača ne provjerava usklađenost proizvoda sa standardima EU jer smatra da to nije potrebno. Samo četvrtina njih provjerava postoji li CE oznaka“, navela je.

Posebno je istakla rezultate istraživanja provedenog u Francuskoj, prema kojem je više od 90 posto testiranih igračaka kupljenih iz trećih zemalja bilo neusklađeno s propisima, dok je više od 80 posto predstavljalo potencijalnu opasnost za djecu.

Sve pošiljke koje stignu nakon 1. jula podlijegat će novim pravilima, bez obzira na to kada su naručene. Dakle, ključan je datum dolaska pošiljke, a ne datum kupovine.

Izmjene propisa donose i dodatna prava za potrošače u online trgovini. Uvodi se obavezno dugme za jednostrani raskid ugovora, koje trgovci moraju jasno istaknuti na svojim internet stranicama kako bi kupci mogli jednostavno odustati od kupovine.

Prema podacima Hrvatske privredne komore, građani Hrvatske najčešće kupuju putem Temua, dok je Shein ove godine zauzeo drugo mjesto, ispred platforme About You.

Očekuje se i povećanje broja skladišta unutar Evropske unije, jer roba koja se već nalazi u skladištima na području EU neće podlijegati ovom obliku carinjenja.

Carinska naknada od tri eura zamišljena je kao privremeno rješenje do stupanja na snagu šire carinske reforme Evropske unije 2028. godine. Tada bi mogao biti uveden novi sistem naknada povezan s troškovima obrade, skladištenja i rukovanja velikim količinama robe, ali detalji još nisu poznati.

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