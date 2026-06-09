Iran napao SAD, krenuli udari na tri američke baze

Iranska revolucionarna garda (IRGC) je rano jutros lansirala projektile i dronove na američke vojne ciljeve na Bliskom istoku.

Teheran je ovaj udar opisao kao odmazdu za prethodne američke napade na Iran, koji su bili odgovor na nedavno rušenje helikoptera američke vojske.

Snimka web-kamere, čiju je lokaciju provjerio i potvrdio CNN, navodno prikazuje trenutak snažnog bljeska koji je došao iz smjera vojne baze američke Pete flote u Manami, glavnom gradu Bahreina.

A video released by Iranian media reportedly shows Iran’s strikes this morning on the U.S. Navy’s 5th Fleet Headquarters in Bahrain. pic.twitter.com/nqjRnYep85 — OSINTdefender (@sentdefender) June 10, 2026

Video je zabilježila nadzorna kamera sustava EarthTV, smještena otprilike 5,6 kilometara sjeveroistočno od američkog vojnog kompleksa.

Prema vremenskoj oznaci na snimci, bljesak se dogodio svega tri minute nakon što su bahreinski dužnosnici objavili da su se oglasile sirene koje upozoravaju na zračni napad.

Ministarstvo unutarnjih poslova Bahreina u međuvremenu je izvijestilo da su se na tom području sirene za uzbunu oglasile ponovo, pišu Vijesti.

(24sata.info)

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