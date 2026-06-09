Vojnici, a ne razgovori, odlučiće o sudbini rata u Ukrajini

Lavrov je osudio otvoreno pismo, nazvavši ga oštrim i izjavivši da će “oružje progovoriti”.

Ruski ministar naglasio je da Moskva nije cijenila što je pismo “kružilo svijetom”, tvrdeći da se “ljudi s dobrim manirama ne ponašaju tako”.

Lavrov je rekao da za Kremlj “ovo pokazuje da Ukrajina nema interesa za pregovore”, unatoč brojnim pokušajima Kijeva da započne razgovore s Moskvom.

Prošlu sedmicu, ukrajinski predsjednik objavio je otvoreno pismo Putinu, predlažući izravne razgovore između dvojice čelnika.

Putin je na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu odbio prijedlog, izjavivši da “ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim”.

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