Svijet

Vojnici, a ne razgovori, odlučiće o sudbini rata u Ukrajini

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Objavljeno prije 1 sat

Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov danas je kritizirao nedavno otvoreno pismo ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog upućeno njegovom ruskom kolegi Vladimiru Putinu, u kojem navodi da Moskva isključuje bilo kakve izravne pregovore s Kijevom te da će vojnici, a ne razgovori, odlučiti o sudbini rata u Ukrajini, izvijestio je Euronews na svojoj web stranici na francuskom jeziku.

Lavrov je osudio otvoreno pismo, nazvavši ga oštrim i izjavivši da će “oružje progovoriti”.

Ruski ministar naglasio je da Moskva nije cijenila što je pismo “kružilo svijetom”, tvrdeći da se “ljudi s dobrim manirama ne ponašaju tako”.

Lavrov je rekao da za Kremlj “ovo pokazuje da Ukrajina nema interesa za pregovore”, unatoč brojnim pokušajima Kijeva da započne razgovore s Moskvom.

Prošlu sedmicu, ukrajinski predsjednik objavio je otvoreno pismo Putinu, predlažući izravne razgovore između dvojice čelnika.

Putin je na Međunarodnom ekonomskom forumu u Sankt Peterburgu odbio prijedlog, izjavivši da “ne vidi smisao sastanka sa Zelenskim”.


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