Znakovi koji najčešće kasno shvate koliko vrijede

Postoje ljudi koji vrlo rano razviju samopouzdanje i jasno znaju što zaslužuju, ali postoje i oni kojima trebaju godine iskustva, pogrešnih odnosa i brojnih životnih lekcija kako bi shvatili vlastitu vrijednost. U astrologiji se nekoliko znakova posebno ističe po tome što često podcjenjuju svoje kvalitete, stavljaju potrebe drugih ispred svojih ili predugo traže potvrdu izvana. Tek s vremenom postanu svjesni koliko zapravo mogu ponuditi svijetu.

Rak

Rakovi su poznati po svojoj brižnoj i emotivnoj prirodi. Toliko su usmjereni na potrebe ljudi koje vole da često zaborave na sebe. Nerijetko daju više nego što dobivaju zauzvrat, a vlastitu vrijednost mjere kroz to koliko su korisni drugima. Tek nakon nekoliko razočaranja počinju shvaćati da njihova dobrota nije nešto što treba uzimati zdravo za gotovo. Kada nauče postaviti granice, otkrivaju koliko su zapravo snažni.

Djevica

Djevice imaju vrlo visoke standarde, ali upravo ih to često sprječava da vide vlastite uspjehe. Uvijek misle da mogu bolje, da nisu dovoljno dobre ili da još nešto trebaju dokazati. Zbog stalnog analiziranja svojih mana zanemaruju sve ono što rade izvrsno. S godinama polako razvijaju zdraviji odnos prema sebi i počinju prepoznavati koliko su njihove sposobnosti vrijedne.

Ribe

Ribe su izrazito intuitivne i suosjećajne, ali često traže potvrdu od drugih ljudi. Sklone su idealizirati druge, dok sebe stavljaju u drugi plan. Zbog toga lako završe u odnosima ili situacijama u kojima ne dobivaju ono što zaslužuju. Tek kada nauče vjerovati vlastitim instinktima i prestanu tražiti tuđe odobravanje, postaju svjesne svoje jedinstvenosti i talenta.

Vaga

Vage vole sklad i često izbjegavaju sukobe pod svaku cijenu. Upravo zbog toga ponekad pristaju na manje nego što zaslužuju. Njihova želja da svi budu zadovoljni može ih navesti da zanemare vlastite potrebe i želje. S vremenom nauče da postavljanje granica nije sebičnost te da njihova vrijednost ne ovisi o tome koliko će ugoditi drugima.

Jarac

Iako djeluju samouvjereno i ambiciozno, Jarčevi su prema sebi često mnogo stroži nego što drugi primjećuju. Svoje uspjehe doživljavaju kao nešto što se podrazumijeva i rijetko si dopuštaju osjećaj ponosa. Uvijek gledaju prema sljedećem cilju, zbog čega zanemaruju sve što su već postigli. Tek kasnije u životu počinju uviđati koliko su truda, znanja i upornosti uložili te koliko su zapravo vrijedni, piše index.

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