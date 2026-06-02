Potres jači od 6 po Richteru uz južnu obalu Italije

Objavljeno prije 20 minuta

Snažan potres pogodio je u 0:12 sati područje uz obalu talijanske regije Kalabrije te se osjetio čak do Napulja, saopćila je novinska agencija ANSA.

Epicentar potresa bio je u Tirenskom moru, u blizini grada Cosenze, oko 240 kilometara jugoistočno od Napulja.

Nacionalni institut za geofiziku i vulkanologiju (INGV) procijenio je magnitudu potresa na 6,1 na dubini od 250 kilometara, dok je Američki geološki zavod (USGS) objavio magnitudu od 6,2, prenosi Hina.

Prema ANSA-i, potres se osjetio širom Kalabrije te sve do područja oko Vezuva u blizini Napulja na sjeveru i regije Basilicata na istoku. Zasad nema izvještaja o šteti.


