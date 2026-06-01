Amra ispratila Džeku: Ovaj uspjeh pripada i onima koji su te čekali da se vratiš kući

U svojoj objavi, Amra je istakla godine odricanja, rada i posvećenosti koje stoje iza njegovog uspjeha, naglašavajući da su svi napori, treninzi i izazovi oblikovali put koji ga je doveo na najveću fudbalsku scenu.

– Kažu da iza svakog uspjeha stoje godine rada. Ja bih dodala – i godine odricanja, žrtve, umora, sumnji, ali i ogromne ljubavi prema onome što radiš. Danas gledam onog dječaka koji je sanjao velike snove i nikada nije prestao da vjeruje u njih. Gledam čovjeka koji je svakim danom, treningom i korakom zaslužio da bude tamo gdje je danas. Ponosna sam na sav trud koji si uložio, na sve čega si se odrekao, na svaku prepreku koju si prešao i na svaki trenutak koji si proveo daleko od porodice kako bi ostvario svoje snove. Nije bilo lako ni tebi ni nama, ali danas, kada stojiš na najvećoj fudbalskoj sceni, sve te žrtve imaju posebno značenje. I zato ovaj uspjeh nije samo tvoj – on pripada svima koji su te voljeli, vjerovali u tebe i čekali da se vratiš kući – navela je Amra,pišu Vijesti

Na kraju objave, Amra je uputila i ličnu poruku podrške.

– Nema veće časti nego predstavljati svoju zemlju, a ti ćeš našu Bosnu i Hercegovinu nositi onako kako i zaslužuje – srcem, ponosno i dostojanstveno. Sretno na Svjetskom prvenstvu, ljubavi. Uživaj u svakom trenutku, upij svaku emociju i svaki trenutak na terenu, jer si sve ovo zaslužio. A mi ćemo, kao i uvijek, biti tvoji najglasniji navijači – poručila je Amra.

Objava je brzo privukla pažnju pratitelja i izazvala brojne reakcije na društvenim mrežama, uz poruke podrške i čestitke porodici Džeko.

