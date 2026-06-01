Vučić otklonio dileme: Srbija neće uvesti vize Rusima

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je Srbija u prvom kvartalu ove godine ostvarila rast bruto domaćeg proizvoda (BDP) od 3,2 posto te da se prema tom pokazatelju nalazi na prvom mjestu u Evropi.

Gostujući na televiziji Prva, Vučić je rekao kako podaci pokazuju da iza Srbije po stopi ekonomskog rasta slijede Poljska, Slovenija, Kipar, Bugarska, Island, Španija, Latvija, Estonija, Hrvatska, Češka, Litvanija, Švedska, Francuska, Nizozemska, Italija, Slovačka, Njemačka, Švicarska, Rumunija i Irska.

“Samo u aprilu rast je iznosio četiri posto. Problema imamo u energetskom sektoru, ali smo ojačali građevinarstvo i ubrzali izdavanje dozvola. Vjerujem da će se učinci toga posebno vidjeti u trećem i četvrtom kvartalu“, rekao je Vučić.

Govoreći o životnom standardu građana, ocijenio je da je kvaliteta života u Srbiji poboljšana te da to osjećaju i oni koji kritikuju vlast. Dodao je kako protivnici vlasti nastoje umanjiti postignute rezultate jer, kako je naveo, ne mogu osporiti izgradnju željezničke infrastrukture, bolnica, kliničkih centara i cesta.

Vučić je ujedno pozvao pripadnike srpske zajednice na Kosovu da izađu na prijevremene izbore zakazane za 7. juni.

Najavio je i paket mjera za povećanje životnog standarda koji bi trebao biti predstavljen u septembru. Prema njegovim riječima, program će uključivati povoljnije lijekove za najugroženije građane te dodatne mjere usmjerene na poboljšanje životnog standarda šireg kruga stanovništva.

Predsjednik Srbije odbacio je navode da bi Srbija mogla uvesti vizni režim za državljane Ruske Federacije, istakavši da se takva odluka ne razmatra.

Također je najavio da će na Vidovdan, 28. juna, donijeti odluke o pomilovanju određenih političkih protivnika kao, kako je rekao, znak pomirenja i društvenog jedinstva.

Vučić je najavio i pokretanje internetskog portala pod nazivom “Ko si bre ti”, namijenjenog objavi i čitanju komentara građana, piše Fena.

