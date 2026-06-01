Švicarska ima razloga vjerovati da bi SP 2026. moglo biti njihov veliki uspjeh

U konkurenciji za šesto uzastopno Svjetsko prvenstvo, Švicarska dosljednost u kvalifikacijama može se mjeriti samo s predvidljivošću ispadanja, što je narušeno nizom eliminacija u osmini finala na pet od posljednjih šest turnira.

Njihov poraz u drugom kolu postavio je trajne rekorde Svjetskog prvenstva 2006. godine, kao jedina ekipa koja je eliminisana bez primljenog gola u otvorenoj igri, i sramotu što su jedina ekipa koja nije realizovala nijedan penal u penal seriji.

Ali 72 godine nakon svog posljednjeg nastupa u četvrtfinalu, Nati pristupaju ovom Svjetskom prvenstvu puni samopouzdanja, neporaženi u takmičarskim utakmicama od novembra 2024. godine i koristeći zamah sa izvanrednog Eura 2024., gdje im je promašaj penala protiv Engleske uskratio historijsko mjesto u polufinalu.

Selektor Murat Yakin rekao je da, s rastućim očekivanjima, Švicarska želi konačno ostaviti svoj trag na turniru.

– Želimo odigrati najbolje Svjetsko prvenstvo koje je ikada odigrao neki švicarski tim – rekao je za novinski portal Nau.ch.

– Želimo pokazati zašto zaslužujemo biti tamo i napisati novu priču na ovom Svjetskom prvenstvu – rekao je on.

Švicarska je vječni autsajder kojeg je teško pobijediti bilo kojoj ekipi, s nepokolebljivom zaštitom koja je primila samo dva gola u kvalifikacijama, među najmanje primljenih u svijetu.

Povoljno žrijebana u Grupi B s Katarom, Bosnom i Hercegovinom i domaćinom Kanadom, Švicarska bi trebala lako proći dalje, s timom koji je uglavnom nepromijenjen od svog nastupa na Evropskom prvenstvu.

Kapiten i kreator igre Granit Xhaka bori se za svoje četvrto Svjetsko prvenstvo kao oslonac u iskusnom veznom redu uz Rema Freulera, s Manuelom Akanjijem kao ključnim odbrambenim stupom na svom trećem turniru,pišu Vijesti

Napad će uključivati ​​Breela Embola i Rubena Vargasa, mlade talente Premijer lige Dana Ndoyea i Noaha Okafora, plus uzbudljivog 20-godišnjeg Johana Manzambija iz Bundeslige.

Pronicljiva taktika trenera Yakina bit će ključna za Švicarsku da stigne do četvrtfinala kao što su to učinili 1954. godine, što se pokazalo kao herkulovski podvig za ponoviti.

Kvalificirali su se za samo dva od sljedećih devet turnira, prije nego što je njihov povratak na Svjetska prvenstva 1994. godine započeo niz neuspjeha u osmini finala.

– Idemo korak po korak – rekao je Yakin kada su ga pitali o plasmanu u četvrtfinale.

– Ne želim još razmišljati tako daleko – dodao je.

