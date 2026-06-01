Velika kiša para u junu: 4 znaka neće znati gdje da stave sav taj novac – sudbina se mijenja preko noći

Kiša para u junu ne pada svima podjednako. Četiri znaka će u narednim danima otvoriti račun i vidjeti iznos koji ih natera da dvaput provjere SMS od banke. Planete su se namjestile baš tako da se godinu dana stiskanja konačno prelama u suficit, i to ne na kašičicu.

Ovaj priliv ne dolazi kao loto sreća. Dolazi tamo gdje ste već uložili rad, vrijeme ili strpljenje, samo što vam se do sada činilo da ništa od toga ne pali.

Najveći problem nije bio nedostatak prilike, problem je bio tajming. U junu se tajming poklapa.

Bik: Stari posao konačno donosi pravu cifru

Bik prvi oseća promenu, i to već u prvoj polovini juna. Onaj projekat oko kog ste se mučili od jeseni počinje da vraća novac, i to znatno više nego što ste računali kad ste pristajali na uslove. Honorar koji je kasnio mesecima stiže odjednom, a uz njega i ponuda za dodatni angažman koji menja vaš mesečni budžet iz osnova.

Vredi obratiti pažnju na razgovor koji vas čeka oko sredine meseca. Tu se odlučuje da li ćete prihvatiti fiksni iznos ili procenat, i jedna od te dve opcije nosi duplo veću zaradu na duže staze. Nemojte žuriti sa potpisom. Pitajte za detalje koje obično preskačete.

Djevica: Novac iz pravca odakle ste ga otpisali

Djevica dobija ono na šta je već digla ruke. Pozajmica koju ste smatrali izgubljenom, povraćaj poreza koji je zaglavio, ili stara investicija koja je godinama spavala, sve se to pokreće u junu. Iznos neće biti astronomski, ali će tačno pokriti rupu koja vas je nervirala mjesecima.

Sasvim druga priča je u poslu. Tu vas čeka ponuda spolja, najverovatnije od nekoga ko vas je posmatrao iz daljine. Ne potcenjujte je samo zato što dolazi neformalno, preko poznanika. Devicama u utorak ili četvrtak stiže poruka koju treba pročitati dvaput pre nego što odgovore.

Strijelac: Hrabrosti vam nikad nije manjkalo, sad treba i razuma

Strijelcu finansijski preokret u junu stiže kroz priliku koja deluje preveliko da bi bila stvarna. Putovanje, saradnja sa nekim van zemlje, ili posao koji se otvara kroz vezu koju ste stekli prošle godine. Novac je tu, ali traži da prvo donesete odluku, a vi se obično odlučujete za pet minuta.

Ovog puta nemojte. Talas novca u junu kod Strelca radi po principu, ko brzo donese odluku, brzo i potroši. Sednite, izračunajte, pitajte nekog ko se razume. Ako vam priliv dođe oko 15. juna, nemojte ga isti dan rasporediti na tri strane.

Ribe: Kiša para u junu mijenja kućni budžet

Ribe doživljavaju junski talas najtiše od sve četiri grupe, ali možda i najtrajnije. Novac dolazi kroz porodicu, kroz nasledstvo, prodaju nečega što je dugo stajalo, ili kroz partnerov posao koji odjednom kreće uzlaznom putanjom. To nije vaša zarada u klasičnom smislu, ali utiče na vaš život direktno.

Ovde leži zamka. Ribe imaju naviku da novac koji ne osećaju kao svoj odmah preraspodele na druge, pa na kraju same ostanu kratke. Veliki priliv novca kod vas zahteva jedan razgovor sa partnerom ili roditeljem o tome šta tačno ide u zajedničku kasu, a šta ostaje vama.

Kako da junska sreća sa novcem ne ode na isto mesto kao i prošli put

Greška broj jedan koju ova četiri znaka obično prave. Čim stigne veći iznos, krene odmah trošak koji je odlagan godinama. Frižider, putovanje, kola. Nije problem u trošku, problem je u redosljedu.

Prije nego što potrošite ijedan dinar, podelite priliv na tri dela. Jedan deo ide na dug ili minus koji vam pravi nervozu. Drugi deo ide na štednju koja vam je do sada bila samo ideja. Treći deo, i tek treći, ide na ono što ste zaslužili. Ovaj redosled odlučuje da li ćete za šest meseci biti u plusu ili na istom mestu.

Najveći test nije priliv. Test je ono što radite u drugoj sedmici poslije priliva, kad emocija splasne, a navika se vrati. Tu se vidi da li ste finansijski preokret iskoristili ili samo preživjeli, piše krstarica.

