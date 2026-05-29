Nova eskalacija na Bliskom istoku: Izrael probio ključnu liniju, stanovništvo masovno bježi

Izraelski premijer Benjamin Netanjahu tokom nenajavljene posjete granici s Libanom izjavio je da su izraelske snage prešle rijeku Litani i napredovale dublje na teritoriju južnog Libana, čime je potvrđeno novo proširenje kopnene ofanzive.

Tokom protekle sedmice izraelska vojska intenzivirala je operacije u istočnom Libanu uz podršku avijacije, artiljerije i dronova, nastojeći preuzeti kontrolu nad strateškim položajima u blizini grada Nabatije. Netanjahu je poručio da izraelske snage djeluju na više frontova, uključujući Bejrut i dolinu Bekaa, te da nanose ozbiljne gubitke Hezbolahu.

Njegove izjave sugeriraju da bi vojne operacije mogle biti dodatno proširene. Izrael je prethodno pozvao stanovnike područja južno od rijeke Litani na evakuaciju, a kasnije je upozorenje proširio i na područja južno od rijeke Zahrani, koja su proglašena novom zonom sukoba.

S druge strane, libanski sigurnosni izvori tvrde da izraelske snage nisu ostvarile veći prodor. Prema njihovim navodima, vojska je nakratko prešla Litani kod sela Zavtar al-Šarkijah, ali se potom povukla, da bi narednog dana izvela još jednu ograničenu akciju u blizini granice s Izraelom.

Napredovanje izraelskih snaga izazvalo je nezadovoljstvo među stanovnicima Libana, posebno zato što se odvija u vrijeme kada dvije države, uz posredovanje Sjedinjenih Američkih Država, pokušavaju postići dogovor o sigurnosnim pitanjima,piše Avaz

Istovremeno, u Vašingtonu se održavaju sastanci izraelskih i libanskih vojnih predstavnika s ciljem provođenja primirja i mirovnog plana koji predviđa i razoružavanje Hezbollaha. Novi diplomatski razgovori očekuju se naredne sedmice.

Sukob je doveo do ozbiljne humanitarne krize. Od početka eskalacije više od 1,2 miliona ljudi napustilo je svoje domove, dok je prema podacima libanskih vlasti u Libanu poginulo više od 3.200 osoba. Na izraelskoj strani stradala su 23 vojnika i četiri civila.

