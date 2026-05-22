SAD odobrio prodaju Hawk opreme Ukrajini vrijedne 108 miliona dolara…

Američki State Department saopćio je u četvrtak da je odobrio moguću prodaju opreme Ukrajini u vrijednosti od 108,1 milion dolara za održavanje raketnog sistema Hawk.

State Department navodi da je odluka donesena kao odgovor na zahtjev ukrajinskih vlasti.

– Ova predložena prodaja podržat će vanjskopolitičke i nacionalne sigurnosne ciljeve Sjedinjenih Američkih Država poboljšanjem sigurnosti partnerske zemlje koja predstavlja snagu političke i ekonomske stabilnosti u Evropi – navodi se u saopćenju, prenosi Ukrainska Pravda.

Američki State Department je dodao da će prodaja ”poboljšati sposobnost Ukrajine da odgovori na sadašnje i buduće prijetnje”, piše Fena.

Facebook komentari