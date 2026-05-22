Trešnje vam brzo omekšaju i istruhnu: Evo gdje biste ih trebali čuvati

Upravo zato način skladištenja igra ključnu ulogu u očuvanju njihovog okusa, sočnosti i kvalitet.

Trešnje su vrlo kvarljivo voće koje na sobnoj temperaturi brzo gubi svježinu, često već nakon jednog do dva dana. Zato je pravilno čuvanje ključno kako bi se sačuvala njihova sočnost, okus i hranjive vrijednosti.

Najbolji način za čuvanje trešanja jeste u frižideru, gdje niske temperature usporavaju razvoj bakterija i plijesni, koji su glavni uzročnici kvarenja voća. Na taj način produžava se njihov vijek trajanja i zadržava prirodna svježina.

Osim toga, hladniji i blago vlažan zrak u frižideru pomaže da trešnje zadrže svoju sočnost i čvrstoću, sprječavajući njihovo isušivanje i gubitak teksture. Hlađenje također usporava prirodne procese u voću koji utiču na promjenu boje i okusa.

Ipak, donosimo nekoliko jednostavnih savjeta kako njihovu svježinu možete dodatno produžiti:

– Prije skladištenja pregledajte trešnje i uklonite one koje su nagnječene

– Trešnje s peteljkama duže ostaju svježe, pa ih nemojte uklanjati prije vremena

– Trešnje perite neposredno prije upotrebe, jer vlaga ubrzava njihovo kvarenje

Inače, ostavljanje trešanja na kuhinjskom pultu ili u posudi na sobnoj temperaturi ubrzava njihovo propadanje. Toplina pogoduje razvoju mikroorganizama, pa voće brzo omekša, gubi svježinu i može poprimiti neugodan miris.

Već nakon kratkog vremena na toplom, trešnje postaju manje privlačne, mijenjaju boju i okus te gube svoju karakterističnu hrskavost i slatkoću. Zbog toga se preporučuje da se trešnje odmah po kupovini skladište u frižideru, kako bi se što duže zadržala njihova kvaliteta i svježina, prenosi Klix.

Facebook komentari