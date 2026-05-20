Android dobija opciju koju Apple ima godinama: Korisnici dugo iščekivali ovaj potez

Kompanija Google donosi dugoočekivanu funkciju za korisnike operativnog sistema Android koja omogućava trenutni prenos pokrenutih aplikacija sa jednog uređaja na drugi.

Nova opcija pod nazivom Continue On stiže sa verzijom Android 17 i rješava problem sa kojim su se korisnici godinama mučili.

Apple ima sličan sistem već duže vrijeme, a Google sada želi da spoji telefone i tablete u jednu funkcionalnu cjelinu.

Kako radi nova funkcija

Kada koristite neku aplikaciju na mobilnom telefonu, na traci vašeg tableta će se automatski pojaviti prijedlog za pokretanje te iste aplikacije.

Jednim dodirom ekrana možete nastaviti čitanje vijesti, pisanje bilješki ili pregledanje elektronske pošte tačno tamo gdje ste stali.

Sistem je napravljen tako da pamti tačno stanje u kojem se program nalazio na prvom uređaju.,

Prva faza

Google je u prvoj fazi dao prednost prebacivanju sadržaja sa telefona na tablet, dok će obrnuti smjer stići nešto kasnije. Da bi sve radilo bez problema, potrebno je da oba uređaja podržavaju novu tehnologiju i da imaju instalirane iste aplikacije. Ukoliko na tabletu nemate instaliranu traženu aplikaciju, sistem će pokušati da otvori isti sadržaj preko običnog internet pretraživača.

Kada stiže

Ova promjena je dio šire strategije kompanije za 2026. godinu koja je usmjerena na lakši rad na velikim ekranima i bolje povezivanje različitih uređaja.

Kroz beta program su već predstavljeni novi alati za multitasking, napredne funkcije za radnu površinu i bolja kontrola aplikacija.

Korisnici će tako dobiti mnogo stabilnije okruženje za svakodnevni rad i zabavu.

Kreće sa test verzijom

Zvanično testiranje ove funkcije počinje sa prvom stabilnom test verzijom novog operativnog sistema.

Konačni i stabilni Android 17 očekuje se krajem ove godine, kada će se pojaviti na najnovijim modelima pametnih telefona i tableta.

Korisnici će konačno dobiti ekosistem koji radi glatko i bez ikakvih komplikovanih podešavanja.

