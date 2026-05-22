Žuta lampica koju ne smijete ignorisati: Mnogi vozači ne znaju što znači

Iako mnogi ne znaju šta znači, njeno paljenje nije bezazleno i može ukazivati na tehnički problem, ali i na ozbiljniji kvar koji zahtijeva brzu reakciju.

EPC je skraćenica za Electronic Power Control i predstavlja elektronski sistem koji nadzire rad različitih sigurnosnih i upravljačkih funkcija vozila. Kod starijih automobila ova lampica uglavnom nije postojala, već je njenu ulogu imala klasična žuta lampica motora. Danas se EPC najčešće pojavljuje kod vozila iz Volkswagen grupacije, uključujući Volkswagen, Škodu, Audi i SEAT.

Prvobitno je EPC bio namijenjen kontroli sistema paljenja i gasa, ali danas ima mnogo širu funkciju. Sistem prati rad elektronske kontrole stabilnosti (ESC), tempomata i drugih sigurnosnih sistema koji utiču na stabilnost i sigurnost tokom vožnje.

Kada se na instrument-tabli upali žuta EPC lampica, to znači da je elektronika registrovala nepravilnost u radu nekog sistema. U pojedinim slučajevima tada se automatski isključuje tempomat, može prestati rad sistema stabilnosti, a automobil može preći u takozvani “limp mode”, odnosno sigurnosni režim rada u kojem motor gubi dio snage kako bi se spriječilo dodatno oštećenje.

Iako automobil ponekad može djelovati potpuno normalno, stručnjaci upozoravaju da se upozorenje ne smije ignorisati. Preporuka je da se vozilo što prije zaustavi na sigurnom mjestu i provjeri u servisu, jer nastavak vožnje može dovesti do ozbiljnijih i skupljih kvarova, ali i povećati rizik u saobraćaju.

Vozačima se savjetuje da pregledaju korisnički priručnik svog automobila kako bi znali da li njihovo vozilo ima EPC lampicu i šta tačno znači u konkretnom modelu. Pravovremena reakcija često može spriječiti veće probleme i dodatne troškove.

Facebook komentari