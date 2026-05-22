Od 22 maja ulaze u zlatni period: 4 znaka Zodijaka danas čeka veliki uspjeh

Astrolozi smatraju da bi taj aspekt mogao pokrenuti iznenadne preokrete, nove prilike i osjećaj oslobađanja kod pojedinih horoskopskih znakova.

Posebno se izdvajaju četiri znaka za koje se vjeruje da tog dana privlače sreću, obilje i važne životne promjene.

1. Blizanci – inspiracija za velike životne promjene

Blizanci bi mogli osjetiti snažan nalet motivacije i potrebu da izađu iz rutine. Prema astrološkim prognozama, dug period stagnacije mogao bi biti prekinut novim idejama, iznenadnim uvidima i željom za velikim promjenama.

Uticaj Urana donosi nepredvidive situacije koje ih guraju van zone komfora, dok Sunce u njihovom znaku pojačava samopouzdanje i mentalnu energiju. Mnogi Blizanci mogli bi donijeti odluke koje će dugoročno promijeniti njihov poslovni ili privatni život.

2. Strijelac – privlače ljude i nove prilike

Za Strijelčeve ovaj period donosi pojačanu društvenu energiju i osjećaj da privlače pažnju gdje god se pojave.

Astrolozi navode da bi mogli upoznati važne osobe ili obnoviti odnose koji donose nove mogućnosti.

Spoj Sunca i Urana pokreće promjene u načinu razmišljanja, pa Strijelčevi lakše napuštaju stare obrasce i otvaraju prostor za nova iskustva, posebno u ljubavi i partnerstvima.

3. Vodolija – otvaraju se nove mogućnosti

Vodolije bi mogle osjetiti snažan unutrašnji preokret i želju da konačno realizuju ideje koje dugo razvijaju.

Prema astrološkim prognozama, 22. maj donosi prilike za lični rast, kreativnost i profesionalni napredak.

Iako promjene u početku mogu djelovati stresno ili neizvjesno, upravo kroz te situacije Vodolije pronalaze novi pravac i osjećaj ispunjenosti.

Mnogi bi mogli donijeti odluke koje će ih približiti životu kakav žele.

4. Ribe – oslobađanje i novi početak

Ribe bi mogle imati snažnu potrebu za promjenom životnog prostora, navika ili odnosa koji ih opterećuju.

Astrolozi smatraju da ovaj period donosi simbolično “proljetno čišćenje”, ali i emocionalno rasterećenje.

Moguće je odbacivanje stvari, obaveza ili odnosa koji više nemaju smisla, što donosi osjećaj lakoće i unutrašnjeg mira.

Ribe bi upravo kroz pojednostavljenje života mogle pronaći najveći osjećaj sreće i zadovoljstva.

