Američki supernosač na Karibima, Kuba pod pritiskom

Američki nosač aviona USS Nimitz (CVN-68), najstariji aktivni supernosač američke mornarice, trenutno djeluje u Karipskom moru, potvrdila je Južna komanda Oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država (SOUTHCOM).

Riječ je o prvom prisustvu američkog nosača aviona u toj regiji nakon što je USS Gerald R. Ford u februaru bio raspoređen na Bliski istok.

Iz SOUTHCOM-a su na društvenoj mreži X poručili: “Dobrodošla na Karibe, udarna grupa nosača Nimitz”, ističući da nosač i prateći brodovi predstavljaju vrhunac spremnosti i strateške prednosti američke mornarice.

Dolazak USS Nimitza poklopio se s informacijom američkog Ministarstva pravde da je bivši kubanski predsjednik Raul Castro optužen za ubistvo, zbog navodne uloge u obaranju dva američka civilna aviona 1996. godine, prenosi Forbes.

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da je Kuba ponovo u fokusu administracije u Washingtonu. Sjedinjene Američke Države već godinama održavaju gotovo potpunu blokadu ostrva, što je dovelo do nestašica goriva i čestih prekida snabdijevanja električnom energijom.

“To je veoma važno. To je bio veliki trenutak za Kubance u Sjedinjenim Američkim Državama, ali i za ljude koji žele ponovo vidjeti svoje porodice na Kubi”, rekao je Trump nakon objave optužnice protiv Castra.

USS Nimitz trenutno plovi prema novoj matičnoj luci u Norfolku u američkoj saveznoj državi Virginiji. Zbog svoje veličine nije mogao proći Panamskim kanalom, pa je plovidbu nastavio rutom oko Južne Amerike kroz Magellanov prolaz, pišu vijesti.

