Meteorolozi upozoravaju da ovo ljeto donosi rekordne vrućine u Evropi, krajem maja nagla promjena vremena

Meteorolozi navode da bi razvoj snažnog, takozvanog super El Niña mogao utjecati i na ovo ljeto, a još izraženije posljedice imati tokom 2026. i 2027. godine.

Klimatolog Daniel Swain iz California Institute for Water Resources procjenjuje da bi obje godine mogle donijeti globalne temperaturne rekorde.

Super El Nino označava posebno snažno zagrijavanje površine Tihog okeana, što remeti vremenske obrasce na više kontinenata. Posljedice takve pojave mogu biti jači toplotni valovi, suše, obilne padavine i poplave. U tekstu se navodi i da su tla u Njemačkoj već sada isušena.

Prema podacima Svjetske meteorološke organizacije, prethodni El Nino zabilježen je 2023. i 2024. godine, a doprinio je tome da 2024. bude najtoplija godina od početka mjerenja.

Klimatolog Tido Semmler iz irske meteorološke službe upozorio je da bi posljedice naredne faze mogle biti još snažnije 2027. godine, jer, kako je objasnio, Zemljinoj atmosferi treba vrijeme da reagira na El Nino.

Na povećan rizik upozoravaju i stručnjaci za požare. Ističu da El Nino povećava vjerovatnoću ekstremne vrućine i suše u Australiji, Kanadi, SAD-u i amazonskoj prašumi.

Meteorolog i klimatski specijalist Jeff Berardelli za američki WFLA-TV kazao je kako smatra da ćemo doživjeti vremenske događaje kakve u modernoj historiji još nismo vidjeli.

Meteorološki servis Severe Weather Europe navodi da Evropu

krajem ovog mjeseca očekuje nagla promjena vremena kada će se razviti snažna toplinska kupola koja će “zarobiti” vrući zrak i donosi ekstremno visoke temperature.

(24sata.info)

