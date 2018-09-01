Izrael ide na prijevremene izbore: Bennett i Lapid se ujedinili protiv Netanyahua, ankete im daju vjetar u leđa

Izraelski Knesset usvojio je zakon o samoraspuštanju, što je prvi korak prema sazivanju izbora koji predviđaju poraz vladajuće koalicije koju predvodi premijer Benjamin Netanyahu .

Posljednji izbori održani su u studenom 2022., a sljedeći bi se trebali održati najkasnije 27. listopada , iako je zbog odluke Knesseta moguće da će biti raspisani i ranije.

Nakon što Knesset izglasa raspuštanje, članovi parlamenta morat će se dogovoriti o datumu izbora. Politički komentatori u Izraelu navode da će izbori vjerojatno biti održani u prvoj polovici rujna, ali bi se mogli održati i krajem listopada, što je posljednji rok.

Glasanje dolazi sada jer je ultraortodoksna židovska frakcija , tradicionalno bliski politički saveznik Netanyahua , ovog mjeseca objavila da ga više ne smatra partnerom i da će tražiti prijevremene izbore.

Ultraortodoksni vođe rekli su da to čine jer se ne ispunjava obećanje koalicije da će donijeti zakon kojim će se njihova zajednica osloboditi obvezne vojne službe u izraelskoj vojsci. Istodobno, oporbene stranke već dugo pokušavaju srušiti Netanyahuovu vladu.

Pokušaj da se to učini prošlog lipnja nije uspio, a uspjeh ovog puta, čak i ako bi izbori bili pomaknuti samo nekoliko tjedana unaprijed, mogao bi dati novi zamah kampanji oporbe i ograničiti sposobnost koalicije da do tada progura bilo kakav kontroverzni zakon, piše Reuters.

Ovaj će se zakon sada uputiti odboru, gdje će se dogovoriti datum izbora . Nakon toga vraća se na konačno odobrenje, pri čemu je za treći od tri glasa potrebna većina od 61 zastupnika u parlamentu od 120 članova. Proces može biti brz, ali može potrajati i nekoliko tjedana.

Ankete pokazuju da Netanyahuova vladajuća koalicija znatno zaostaje za parlamentarnom većinom. Međutim, postoji i mogućnost da oporbene stranke ne uspiju formirati koaliciju, što bi Netanyahua moglo ostaviti na čelu privremene vlade dok se ne prevlada politički zastoj.

Netanyahuov glavni izazivač je Naftali Bennett , bivši suradnik koji je svrgnuo najdugovječnijeg izraelskog čelnika na izborima 2021. i sam postao premijer .

Desničarski Bennett udružio je snage s vođom lijevog centra i oporbe Yairom Lapidom kako bi osnovali novu stranku, koja je sada u anketama izjednačena s Netanyahuovim Likudom . Još jedan kandidat koji, prema anketama, dobiva na snazi ​​je bivši načelnik Glavnog stožera i centristički ministar kabineta Gadi Eisenkot.

