U FBiH potrošačke cijene u aprilu porasle 1,6 posto, godišnja inflacija 6,6 posto

Potrošačke cijene u Federaciji BiH u aprilu 2026. godine u prosjeku su porasle za 1,6 posto u odnosu na prethodni mjesec.

Cijene su porasle u odjeljcima: Prijevoz za 9,2 posto, Odjeća i obuća i Stanovanje, voda, električna energija, plin i drugi energenti za po 1,2 oposto, Ostala dobra i usluge za 0,5 posto%, Hrana i bezalkoholna pića, Alkoholna pića i duhan i Zdravstvo za po 0,3 posto i Restorani i hoteli za 0,2 posto.

Cijene su pale u odjeljku Namještaj, kućanski uređaji i redovno održavanje kuće za 0,1 posto.

U ostalim odjeljcima, u prosjeku, cijene se nisu mijenjale.

U aprilu 2026. godine u odnosu na april 2025. godine, cijene su porasle za 6,6 posto (godišnja inflacija), podaci su Federalnog zavoda za statistiku.

