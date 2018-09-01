Švicarci spremni za Mundijal: Protiv Zmajeva 18. juna

Objavljeno prije 32 minute

Selektor Švicarske Murat Yakin saopštio je spisak od 26 igrača na koje će računati za predstojeće Svjetsko prvenstvo.

Spisak Švicarske za Svjetsko prvenstvo:

Golmani:

Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
Marvin Keller (Young Boys)
Yvon Mvogo (Lorient)
Odbrana:
Ricardo Rodriguez (Real Betis)
Silvan Widmer (Mainz)
Manuel Akanji (Inter)
Miro Muheim (HSV)
Nico Elvedi (Freiburg)
Aurèle Amenda (Eintracht Frankfurt)
Luca Jaquez (Stuttgart)
Eray Cömert (Valencia)
Vezni red:
Johan Manzambi (Freiburg)
Granit Xhaka (Sunderland)
Remo Freuler (Bologna)
Denis Zakaria (Monaco)
Ardon Jashari (Milan)
Michel Aebischer (Pisa)
Djibril Sow (Sevilla)
Christian Fassnacht (Young Boys)
Fabian Rieder (Augsburg)
Napad:
Noah Okafor (Leeds)
Dan Ndoye (Nottingham Forest)
Zeki Amdouni (Burnley)
Breel Embolo (Rennes)
Ruben Vargas (Sevilla)
Cedric Itten (Fortuna Düsseldorf)

Švicarska će Mundijal otvoriti 13. juna utakmicom protiv Katara, dok će pet dana kasnije igrati protiv reprezentacije Bosne i Hercegovine.

Posljednji meč grupne faze igrat će protiv domaćina Kanade.

Švicarci trenutno zauzimaju 19. mjesto na FIFA rang-listi, a od Svjetskog prvenstva 2006. godine redovni su učesnici najveće fudbalske smotre.

Prema podacima Transfermarkta, ukupna vrijednost njihove reprezentacije procjenjuje se na čak 317,6 miliona eura.


