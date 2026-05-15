Iranska vojska prijeti: “Otvorit ćemo nove frontove”

Iran je u utorak upozorio na otvaranje novih frontova ako SAD i Izrael pokrenu nove napade na zemlju, javlja Anadolu.

– Otvorit ćemo nove frontove protiv njih s novim alatima i metodama ako budemo ponovo napadnuti – rekao je glasnogovornik iranske vojske u izjavi koju je prenijela poluzvanična iranska novinska agencija ISNA,piše Avaz

Regionalne tenzije su eskalirale nakon što su SAD i Izrael pokrenuli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv Izraela i američkih saveznika u Zaljevu, uz zatvaranje Hormuškog moreuza.

Prekid vatre stupio je na snagu 8. aprila uz pakistansko posredovanje, ali razgovori u Islamabadu nisu uspjeli donijeti trajni sporazum.

Američki predsjednik Donald Trump kasnije je produžio primirje na neodređeno vrijeme, uz održavanje blokade plovila koja putuju u ili iz iranskih luka kroz Hormuški moreuz.

