Ove promjene na nogama mogu upozoriti na duboku vensku trombozu

Problem nastaje kada ugrušak uspori ili potpuno blokira protok krvi, a najveća opasnost je mogućnost da dio tromba otputuje do pluća i izazove plućnu emboliju.

Promjene na nozi često su prvi znak upozorenja

Kod mnogih pacijenata prvi simptomi pojavljuju se na jednoj nozi. Najčešći znakovi su:

– otok lista,

– osjećaj težine u nozi,

– bol iza koljena,

– grčevi u mišićima,

– toplija koža na zahvaćenom mjestu,

– crvenilo ili plavičasta boja kože,

– izražene vene.

Ljekari upozoravaju da posebno treba obratiti pažnju ako je jedna noga vidljivo otečenija ili tvrđa na dodir od druge.

Tromboza se može pojaviti i na drugim dijelovima tijela

Iako su noge najčešće pogođene, krvni ugrušci mogu nastati i u venama ruku, karlice ili drugih dijelova tijela.

Kod nekih osoba javljaju se:

– bol u kuku ili butini,

– bol u donjem dijelu leđa,

– neobjašnjiv umor,

– vrtoglavica,

– ubrzan rad srca,

– blago povišena temperatura.

U težim slučajevima mogu se pojaviti:

– otežano disanje,

– bol u grudima,

– kašalj,

– iskašljavanje krvi.

To može biti znak da je ugrušak stigao do pluća.

Dugotrajno sjedenje povećava rizik

Savremeni način života značajno povećava mogućnost razvoja tromboze.

Rizični faktori uključuju:

– dugo sjedenje u kancelariji,

– višesatna putovanja,

– mirovanje nakon operacije,

– dugotrajno ležanje.

Stručnjaci savjetuju ustajanje i kratko hodanje svakih sat vremena, kao i istezanje nogu i pomjeranje stopala tokom putovanja.

Poseban oprez nakon operacija i povreda

Rizik od tromboze raste nakon:

– operacija,

– preloma kostiju,

– ozbiljnih povreda,

– dužeg mirovanja.

Posebno se prate osobe koje imaju:

– maligne bolesti,

– srčanu insuficijenciju,

– historiju moždanog udara.

Hormonska terapija i kontracepcijske pilule mogu povećati mogućnost stvaranja ugrušaka. Pušenje dodatno oštećuje krvne sudove i usporava cirkulaciju, zbog čega kombinacija cigareta i dugotrajnog sjedenja predstavlja ozbiljan faktor rizika.

Kompresijske čarape mogu pomoći

Kod osoba s povećanim rizikom često se preporučuju kompresijske čarape koje:

– poboljšavaju cirkulaciju,

– smanjuju oticanje nogu,

– pomažu protoku krvi kroz vene.

Najčešće se koriste nakon operacija ili tokom dugih putovanja. Ako su članovi porodice imali trombozu, srčani ili moždani udar u mlađim godinama, postoji mogućnost nasljedne sklonosti ka pojačanom zgrušavanju krvi. U takvim slučajevima ljekari nekada preporučuju dodatne hematološke pretrage.

Kada odmah potražiti pomoć?

Hitno se javite ljekaru ako primijetite:

– nagli otok noge,

– bol koji se pojačava tokom hodanja,

– crvenilo i toplinu kože,

– otežano disanje,

– jak bol u grudima,

– iskašljavanje krvi.

Kako se liječi duboka venska tromboza?

Dijagnoza se najčešće postavlja ultrazvukom vena, kojim se otkriva prisustvo krvnog ugruška.

Liječenje uglavnom uključuje lijekove za razrjeđivanje krvi koji sprečavaju rast tromba i smanjuju rizik od komplikacija.

U težim slučajevima koriste se minimalno invazivne procedure ili operativno uklanjanje ugrušaka.

Facebook komentari