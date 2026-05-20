Vance branio Trumpovu politiku: Rat protiv Irana neće biti vječan…

Američki potpredsjednik JD Vance poručio je jučer Amerikancima da rat predsjednika Donalda Trumpa protiv Irana neće postati “vječan”, tokom brifinga u Bijeloj kući na kojem je branio Trumpovu politiku u trenutku sve češćih nagađanja o mogućem nasljedniku.

Umjesto glasnogovornice Karoline Leavitt, koja je na porodiljskom odsustvu, Vance je skoro sat vremena odgovarao na pitanja novinara u smirenijem tonu, što je u kontrastu s Trumpovim konfrontacijskim stilom.

Odbio je isključiti mogućnost da se novac poreznih obveznika koristi za isplatu odštete osobama osuđenim zbog napada na policiju tokom napada na američki Kapitol 6. januara 2021. Također je odbacio evropske zabrinutosti zbog odluke Washingtona da ne šalje nove vojnike u Poljsku, nazvavši ih pretjeranim.

Tvrdnje novinara da bi Trumpova nedavna kupovina dionica mogla predstavljati korupciju nazvao je “apsurdnim”.

Brifing u Bijeloj kući ovog mjeseca sve više se posmatra kao neslužbena scena za potencijalne Trumpove nasljednike na izborima 2028. godine, piše Reuters.

Vanceov nastup došao je otprilike dvije sedmice nakon što je državni sekretar Marco Rubio održao svoj prvi brifing, što je dodatno pojačalo nagađanja o njihovom političkom rivalstvu.

“Marco je u pravu, ovo stvarno jeste haos”, našalio se Vance dok su novinari postavljali pitanja.

Kada ga je novinarka nazvala “potencijalnim budućim kandidatom”, on ju je ispravio.

“Ja nisam potencijalni budući kandidat. Ja sam potpredsjednik i radim svoj posao najbolje što mogu”, rekao je.

Četrdesetjednogodišnji Vance, bivši marinac koji se dugo protivio američkom učešću u stranim ratovima, rekao je da bi svaka eskalacija s Iranom bez diplomatskog rješenja bila u interesu dugoročne američke sigurnosti.

“Ovo nije vječan rat”, rekao je. “Završit ćemo posao i vratiti se kući.”

Sukob u Iranu već ima političke posljedice za Vancea i Rubija. Od početka sukoba krajem februara, došlo je do poremećaja u globalnoj trgovini naftom i rasta cijena goriva u SAD-u, što je izazvalo zabrinutost republikanaca pred izbore.

Prema anketi Reuters/Ipsos, podrška Donaldu Trumpu pala je na jednu od najnižih razina od povratka u Bijelu kuću. Oko 34 posto Amerikanaca ima pozitivno mišljenje o Vanceu, dok je za Marca Rubija taj broj 33 posto.

Iako se obojica javno ne izjašnjavaju o izborima 2028, Trump je nastavio poticati rasprave o mogućim nasljednicima, pa je čak na nedavnoj večeri u Bijeloj kući pitao goste koga više podržavaju – Vancea ili Rubija, uz glasno odobravanje publike.

Trump je obojicu opisao kao “savršene” kandidate za buduće izbore, ali nije dao otvorenu podršku nijednom od njih.

Rubio je nedavno dobio pohvale za nastup u Bijeloj kući, dok je video njegovog govora o Americi kao zemlji prilika brzo postao viralan i dodatno podstakao špekulacije o njegovoj mogućoj kandidaturi.

Vance je tokom brifinga u šali govorio i o svojoj supruzi Ushi Vance, koja očekuje njihovo četvrto dijete, rekavši da je spreman zamijeniti glasnogovornicu dok ona ne rodi u julu, pišu Vijesti.

