Eksplozija bogatstva do juna: 3 znaka ulaze u zlatni period

Aspekti na nebu doneće obilje, uspeh dugotrajan period finansijskih promena i potencijalnog prosperiteta koji može trajati i do pet godina.

Devica

Kod Devica se naglašava da bi se trud iz prethodnog perioda mogao konačno isplatiti. Manji poslovi i projekti mogu početi da donose stabilnije prihode, a postoji i mogućnost novih prilika iz inostranstva. Takođe se pominje i vraćanje ranije izgubljenog novca, kroz dugove ili zaostale isplate.

Strelac

Strelčeve očekuju dinamične promene u poslu i obnavljanje starih poslovnih kontakata koji mogu dovesti do novih saradnji. Period oko juna i jula posebno se ističe kao povoljan za pokretanje sopstvenog posla ili novih projekata, uz veće šanse za uspeh i veću vidljivost u karijeri.

Vodolija

Vodolije izlaze iz perioda stagnacije i ulaze u stabilniji finansijski ciklus. Očekuju ih važni dogovori, uspešni partnerstva i rešavanje dugotrajnih pravnih ili imovinskih pitanja, uz napredak koji dolazi kroz mudre odluke i podršku pravih ljudi, prenosi Novi.

