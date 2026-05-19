Vens: “Iran ne smije imati nuklearno oružje, dogovor je blizu”

Potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Džej Di Vens (JD Vance) izjavio je danas da su SAD i Iran ostvarili značajan napredak u pregovorima te da nijedna strana ne želi nastavak vojne eskalacije.

– Mislimo da smo ostvarili veliki napredak. Smatramo da Iranci žele postići dogovor – rekao je Vens novinarima na brifingu u Bijeloj kući.

Ključni američki zahtjev

On je naveo da je upravo razgovarao s predsjednikom Donaldom Trampom (Donald Trump), koji je ponovo naglasio da je ključni američki stav da Iran nikada ne smije posjedovati nuklearno oružje.

Prema njegovim riječima, u slučaju da Iran dođe u posjed nuklearnog oružja, i zemlje Perzijskog zaljeva bi tražile isto, a potom bi se taj trend mogao proširiti i na druge države širom svijeta.

– Želimo da broj zemalja koje imaju nuklearno oružje bude mali i zato Iran ne može imati nuklearno oružje – rekao je Vens,piše Avaz

SAD, kako je naveo, žele da Teheran sarađuje s Vašingtonom u procesu kojim bi se osiguralo da Iran u budućnosti ne obnovi kapacitete za razvoj nuklearnog oružja.

– To je ono što pokušavamo postići u pregovorima – istakao je.

Prijetnja novim udarima

Tramp, prema njegovim riječima, vrši pritisak da se postigne dogovor koji bi mogao uključiti ponovno otvaranje Hormuškog moreuza — ključne rute za globalnu isporuku nafte i robe.

On je izrazio nadu da je sporazum o okončanju sukoba blizu, ali je ujedno zaprijetio mogućnošću novih vojnih udara na Iran ukoliko dogovor ne bude postignut.

Na pitanje da li bi Rusija mogla preuzeti iranski obogaćeni uranij, Vens je odgovorio:

– Trenutno to nije plan Vlade Sjedinjenih Američkih Država. Iranci to nisu pokrenuli.

