Bugojno tuguje: Objavljen identitet mladića koji je poginuo u Americi…

Bugojno je pogodila tužna vijest o smrti Muhameda Mutevelića, mladog Bugojanca koji je život izgubio u saobraćajnoj nesreći u Americi.

Vijest o njegovoj smrti rastužila je porodicu, prijatelje i brojne poznanike koji se od Muhameda opraštaju emotivnim porukama na društvenim mrežama, prisjećajući se zajedničkih trenutaka, prijateljstva i uspomena koje će, kako navode, zauvijek nositi u srcu.

Muhamed je rodom iz Bugojna, gdje je završio školovanje, a kasnije je otišao u Sjedinjene Američke Države u potrazi za boljim životom i novim prilikama.

Oni koji su ga poznavali kažu da je bio vedrog duha, omiljen u društvu i veliki zaljubljenik u motore, trening i svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu, koju nikada nije zaboravio i kojoj se uvijek rado vraćao.

“Muhamed Mutevelić bio je poznat po svojoj posvećenosti pomaganju drugima i po pozitivnoj energiji koju je unosio u svaki prostor u koji bi ušao. Kao licencirani asistent fizioterapeuta (LPTA) u Novant Healthu i licencirani terapeut za masažu i bodywork terapiju pri Američkoj asocijaciji za terapiju masažom, Muhamed je svoj profesionalni život posvetio unapređenju zdravlja, oporavka i dobrobiti drugih ljudi. Pacijenti i kolege pamte ga po njegovoj brižnoj prirodi, profesionalnosti i iskrenom saosjećanju”, piše ForeverMissedObits, te dodaje:

“Pored svoje karijere, Muhamed je bio cijenjen zbog svoje posvećenosti ličnom razvoju i obrazovanju. Studirao je na Rowan-Cabarrus Community Collegeu, gdje je pohađao program za sticanje diplome Associate of Arts, a kasnije je stekao diplomu Bachelor of Science iz oblasti nauke o vježbanju na Catawba Collegeu. Također je završio program za asistenta fizioterapeuta na Central Piedmont Community Collegeu. Njegova strast prema zdravlju, pokretu i rehabilitaciji odražavala je njegovu želju da ostavi značajan trag u životima drugih ljudi”, pišu Vijesti.

