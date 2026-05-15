Škotkinja nasmrt izbola susjedu i 21 put je udarila čekićem u glavu. Dobila doživotnu

CLAIRE Kilduff (40) osuđena je na doživotni zatvor s minimalnom kaznom od 21 godine zbog brutalnog ubojstva svoje 61-godišnje susjede Ann Coll, koje je počinila čekićem i nožem u njezinom stanu u Rutherglenu u Škotskoj. Kilduff je zločin počinila nekoliko dana prije Božića 2023. godine, a zatim je krivnju pokušala svaliti na drugu osobu, piše Sky News.

Na Visokom sudu u Glasgowu rečeno je da se zločin dogodio u noći s 21. na 22. prosinca 2023. Kilduff, koja je bila u dugovima, otišla je u dom svoje susjede i, znajući kako pristupiti njezinoj bankovnoj aplikaciji, prebacila 320 funti na vlastiti račun. Sudac Lord Arthurson u obrazloženju presude naveo je kako postupci ubojice “jasno upućuju na hladnokrvno i proračunato ubojstvo počinjeno iz financijske koristi”.

U jednom trenutku tijekom noći, Kilduff je krenula u smrtonosni napad. Ann Coll zadobila je najmanje 21 udarac čekićem po glavi te je više puta izbodena nožem po vratu i tijelu. Sudac je napad opisao kao “potpuno mahnit i dugotrajan”.

“Ozljede vaše žrtve bile su katastrofalne i stravične, dodao je obraćajući se osuđenici. “Započeli ste i dovršili zločin dok vaša bespomoćna žrtva nije ni slutila kakav joj se divljački, nemilosrdan i smrtonosan napad sprema”, rekao je.

Nakon ubojstva, Kilduff je nazvala hitnu službu i lažno tvrdila da je pronašla susjedu u lokvi krvi. Hitna pomoć je po dolasku mogla samo proglasiti smrt Ann Coll u 1 sat ujutro 22. prosinca. Ubojica je u međuvremenu sakrila oružje i odjeću koju je nosila u šupljinu ispod poda u svom stanu.

Škotska policija pokrenula je istragu i uhitila Kilduff 2. veljače 2024. godine. Policajci su naposljetku pronašli skrivene dokaze, a pregledom njezina mobitela otkriven je niz internetskih pretraga u noći napada, među kojima su bile i “najsmrtonosnije ubodne rane”, “ozljeda glave čekićem” i “ubodna rana u vrat”. Suočena s dokazima, Kilduff je jučer na sudu priznala krivnju,piše Index

Ubijena je dva puta pobijedila rak

Sudac Arthurson istaknuo je da je Ann Coll, koja je živjela sama sa svojim psom Lolom, bila “vrlo voljena” majka troje djece i baka osmero unučadi, od kojih je dvoje rođeno nakon njezine smrti. Opisana je kao omiljena susjeda i cijenjena članica zajednice.

“Gospođa Coll dva puta je pobijedila rak i živjela je ispunjenim i sretnim životom okružena obitelji, prijateljima i susjedima”, rekao je sudac. “Imao sam priliku pročitati potresne izjave njezinih ožalošćenih kćeri, sina i jedne unuke. Kao što je jedno od njezine djece slikovito reklo, zbog toga što ste te noći ubili njihovu majku i baku, njihovi životi više nikada neće biti potpuni”, dodao je.

Glavna detektivka Lynsey Watters izjavila je da je ovaj “nasilan i šokantan napad” bio razoran za obitelj i prijatelje žrtve. “Iako nikakva presuda ne može uistinu ublažiti bol njihova gubitka, nadamo se da će donijeti određenu utjehu njezinim najmilijima dok se Kilduff suočava s posljedicama svojih djela”, dodala je.

Facebook komentari