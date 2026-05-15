Kako pripremiti automobil za ljeto: Šta obavezno provjeriti prije velikih vrućina?

Vruć asfalt, duža putovanja i visoke temperature dodatno opterećuju motor, gume, kočnice i klima uređaj. Ako planirate putovanje ili jednostavno želite izbjeći kvarove tokom ljeta, nekoliko osnovnih provjera može vam uštedjeti mnogo nerviranja i troškova.

Klima uređaj

Klima uređaj najbolje je provjeriti prije nego temperature pređu 30 stepeni. Ako klima slabije hladi, radi neujednačeno ili se iz ventilacije osjeti neugodan miris, vjerovatno je vrijeme za servis. Jedan od čestih razloga slabijeg rada je manjak rashladnog plina, koji sistem vremenom može gubiti kroz spojeve i crijeva. Važno je provjeriti i filter kabine, jer zaprljan filter smanjuje protok zraka i pogoršava kvalitet zraka u vozilu.

Rashladni sistem

Tokom ljeta rashladni sistem radi pod većim opterećenjem, pa je važno provjeriti nivo rashladne tečnosti i stanje crijeva. Antifriz ne služi samo za zaštitu od smrzavanja, on pomaže i pri održavanju optimalne temperature motora te štiti sistem od korozije. Ako je tečnost promijenila boju ili dugo nije mijenjana, preporučuje se kontrola u servisu prema preporuci proizvođača vozila. Napuknuta ili omekšala crijeva mogu biti znak da ih treba zamijeniti prije dužeg puta.

Gume

Toplota utiče i na pritisak u gumama, zbog čega ga je najbolje provjeravati dok su gume hladne, idealno ujutro. Prenapuhane ili istrošene gume mogu biti problem na vrućem asfaltu, posebno tokom dužih putovanja. Vozači bi trebali obratiti pažnju na dubinu šare, eventualna oštećenja i neravnomjerno trošenje. Stručnjaci upozoravaju da stare gume, čak i kada imaju dovoljno šare, s vremenom gube elastičnost.

Kočnice

Ako planirate put kroz planinske predjele ili duže relacije, provjera kočnica je obavezna. Vibracije pri kočenju, škripanje ili povlačenje vozila u stranu mogu ukazivati na istrošene pločice ili diskove. Visoke temperature i dugi spustovi dodatno opterećuju kočioni sistem.

Akumulator

Iako se kvarovi akumulatora najčešće povezuju sa zimom, visoke temperature također mogu negativno utjecati na njegov vijek trajanja. Toplota ubrzava hemijske procese unutar akumulatora, pa stariji akumulatori tokom ljeta često prvi pokažu slabosti.

Brisači i tečnost za stakla

Ljeti su prašina, insekti i pelud čest problem za vidljivost, posebno na otvorenim cestama i pri noćnoj vožnji. Zato je važno provjeriti stanje brisača i dopuniti tečnost za pranje stakala. Istrošene gumice često razmazuju nečistoću umjesto da je uklone.

