Umjesto na maturu, porodica danas ispraća Luku Milovca na vječni počinak

Sahrana mučki ubijenog mladića održat će se danas na groblju Sveti Ivan u Drnišu, a majka je odlučila da će Luka biti sahranjen u odijelu koje je kupio za matursko veče. Zbog tragedije, u Drnišu će danas biti Dan žalosti.

Od Luke se oprostila i njegova instruktorica vožnje Andrijana Cigić.

– Svi smo u šoku. Dvije noći neprospavane su iza nas. Pokojnog Luku upoznala sam kad je upisao autoškolu. Jedno milo, drago dijete – rekla je Andrijana za RTL televiziju.

Ona je Luku opisala kao vrijednog mladića koji je radio vikendom kako ne bi bio teret roditeljima i koji je imao sjajnu budućnost pred sobom.

– Ogorčeni smo svi na institucije – dodala je, podsjetivši da je Kristijanu Aleksiću, koji se tereti za Lukino ubistvo, još 2023. pronađeno oružje, ali je uprkos tome ostao na slobodi.

Podsjetimo, Luka je ubijen u subotu, 16. maja, u večernjim satima dok je dostavljao porudžbinu na adresu. Ivan Baričević, prijatelj ubijenog Luke koji je te večeri bio s njim, opisao je stravične trenutke.

– Ja kao njegov dugogodišnji prijatelj ponudio sam se da idem s njim, rekao sam da ću ići s njim, da će sve biti dobro, da sam ja tu s njim. Penjali smo se uz stepenice, došli na terasu, Kristijan otvara vrata i govori ‘uđi, uđi’, međutim Luka ide da mu preda dostavu i Aleksić u tom trenutku puca – ispričao je Baričević za HRT.

– Ja kad sam vidio Luku da pada na pod, u tom trenutku sam počeo da trčim, preskočio sam stepenice, ulazim u auto, auto se gasi, otvaram vrata i vidim Aleksić trči prema meni. Ja sam također onda počeo da trčim i otišao sam u piceriju i prijavio da se to dogodilo, da hitno zovu policiju – dodao je Ivan.

Aleksić je uhvaćen u noći između nedjelje i ponedjeljka, nedaleko od svoje kuće. Više od 24 sata za njim su tragali policajci, helikopteri, dronovi… Podsjetimo, u pitanju je čovjek koji je ranije osuđivan zbog ubistva.

Facebook komentari