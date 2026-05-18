Tramp je odgodio napad na Iran jer je dobio upozorenje

Predsjednik SAD Donald Tramp (Trump) odgodio je napad na Iran koji se trebao desiti u utorak, tvrdi, a nakon toga uslijedile su reakcije brojnih iranskih zvaničnika i medija.

Među onima koji su komentirali ovu odluku bio je libanski Al Mayadeen koji je, pozivajući se na izvore u Izraelu, otkrio razloge Trampovog odgađanja napada.

– Glavni razlog zašto je Tramp odgodio napade na Iran bilo je upozorenje američkog Ministarstva odbrane (Pentagona) o značajnom jačanju i modernizaciji iranske protivzračne odbrane. Prema ovom izvještaju, visoki zvaničnici Pentagona upozorili su Trampa da je Iran znatno povećao svoju sposobnost i moć otkrivanja i presretanja borbenih aviona te da je ojačao svoje mreže protivzračne odbrane – naveli su.

List Tasnim, inače blizak Iranskoj revolucionarnoj gardi, također je komentirao Trampovu odluku.

– S jedne strane, Tramp misli da može dobiti bodove pritiskom i prijetnjama i nema izbora bez prijetnji, ali njegove prijetnje također rade protiv njega samog i vrše veći pritisak na Ameriku! Ovo je velika nevolja u kojoj je uhvaćen šef terorističke američke vlade – na način da ne može ni ukinuti prijetnju i postati realan niti njegove prijetnje urode plodom – poručili su,piše Avaz

Poručili su i kako Iran ostaje spreman na sve opcije.Tramp zna da čak i ako poduzme vojnu akciju, neće ništa postići, a Iran je spreman da žešće udari na njega i njegove saveznike, posebno na cionistički režim – zaključili su.

Trampovu odluku komentirao je i New York Times koji je, pozivajući se na izvore, govorio o spremnosti Irana za borbu.

– Iran se priprema za kratak, ali visokointenzivan rat. Očekuje se da će lansirati desetine ili čak stotine raketa dnevno. Zemlje Perzijskog zaljeva trebale bi se pripremiti za udarce na svoju energetsku infrastrukturu, rafinerije i luke. Druga opcija je i zatvaranje prolaza Bab al-Mandeb, a to bi mogli uraditi iranski saveznici Huti – piše ovaj američki list.

