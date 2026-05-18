Bill Gates predviđa da će samo tri zanimanja preživjeti AI, ChatGPT “odgovorio”: Nema sigurnih

Predviđanje je dobilo na značaju nakon što je Gates upozorio da mnoge pozicije više neće zahtijevati stvarne ljude kako vještačka inteligencija napreduje na radnim mjestima.

Microsoft je također naveo 40 zanimanja koja se smatraju izloženijim riziku, uključujući prevodioce, tumače, matematičare i novinare što pojačava zabrinutost zbog uloga zasnovanih na standardiziranim aktivnostima.

Procjena Billa Gatesa

U procjeni koja se pripisuje Billu Gatesu, tri profesije bi imale veće šanse da se odupru preuzimanju od umjetne inteligencije u profesionalnom okruženju. Programeri, stručnjaci za energetiku i biolozi pojavili su se kao najsigurnije grupe u ovom scenariju, iako je sama tema tretirana kao predviđanje, a ne kao sigurnost o budućnosti.

Zanimljivo, prenijeta je reakcija ChatGPT-a, koji je u svome predviđanju bio oprezniji. Alat je naveo da je Gates “usmjeren ispravno”, ali je procijenio da stvarna podjela ne zavisi isključivo od odabrane profesije. Centralna tačka bi bili repetitivni, predvidljivi i lako standardizujući zadaci unutar svakog zanimanja.

Vještačka inteligencija je priznala da već zamjenjuje ili smanjuje dijelove poslova, ali i uspostavlja nove aktivnosti i povećava produktivnost. Ovo tumačenje ukazuje na to da tehnološki napredak može promijeniti rutine, zahtjeve i strukture timova, bez nužnog eliminisanja svih pogođenih uloga.

Repetitivni zadaci najveći rizik

Kada je upitan o najsigurnijim poslovima, ChatGPT je naveo kvalifikovana zanimanja, kao što su vodoinstalateri i električari, kao i područja zdravstva, uključujući medicinske sestre i terapeute. Obrazloženje uključuje praktične zadatke, ljudski kontakt i odluke koje i dalje zavise od profesionalne procjene.

U zdravstvu, vještačka inteligencija može pomoći u dijagnosticiranju, ali alat navodi da pacijenti i dalje žele da ljudi donose konačne odluke i pružaju njegu. Ova tačka održava doktore, medicinske sestre, terapeute i druge stručnjake u relevantnoj poziciji, čak i uz prisutnost više tehnoloških alata.

ChatGPT se također složio da naučnici ostaju manje ranjivi. Iako je vještačka inteligencija moćna za analizu, naučni napredak i dalje zahtijeva intuiciju, formulisanje hipoteza i ljudsku interpretaciju, elemente koji se ne pojavljuju kao jednostavni automatizovani zadaci.

Lideri, rukovodioci i poduzetnici su također navedeni kao najteže uloge za zamjenu. Alat je povezao ovu zaštitu sa stepenom neizvjesnosti i odgovornosti, navodeći da što su ovi faktori veći, to je složenije potpuno ih zamijeniti automatiziranim sistemima.

Nijedno zanimanje nije sigurno

Prilikom rasprave o rizicima, ChatGPT je izbjegavao ukazivanje na određenu profesiju kao osuđenu na propast. Alat je naveo da nijedno područje nije trajno sigurno jer se mogućnosti umjetne inteligencije prebrzo razvijaju za apsolutna predviđanja o tome koja će polja biti sačuvana.

Poređenje koje je korišteno bilo je da kalkulatori nisu eliminisali računovođe, a internet nije eliminisao novinare, ali su oba zanimanja drastično promijenjena. Za vještačku inteligenciju, glavno pitanje nije da li će neko područje biti pogođeno, već koje će ljudske vještine ostati oskudne.

Najranjiviji su, prema ovom mišljenju, radnici koji obavljaju repetitivne zadatke na računaru, profesionalci koji izbjegavaju korištenje alata umjetne inteligencije i uloge koje je lako mjeriti i standardizirati. Rizik ne znači uvijek trenutnu nezaposlenost, ali može uključivati ​​niže plate, manji broj radnih mjesta i intenzivniju konkurenciju.

ChatGPT također predviđa manje timove i manje prilika za početnike, prenosi N1.

