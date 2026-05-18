Velika korupcijska afera trese Zelenskog: Ko je za vrijeme rata gradio luksuzne vile kod Kijeva?

Tajni luksuzni stambeni kompleks, za koji se tvrdi da je bio namijenjen užem krugu ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog , mogao bi prerasti u jedan od najvećih korupcijskih skandala njegovog mandata, piše Kyiv Independent.

Tužilaštvo navodi da je u periodu od četiri godine oprano gotovo devet miliona dolara kroz izgradnju vikend-kompleksa koji se sastoji od četiri luksuzne kuće u blizini Kijeva, svaka površine oko 1.000 kvadratnih metara.

Kome su namijenjene vile?

Prema podacima Nacionalnog biroa za borbu protiv korupcije Ukrajine (NABU) i Specijalizovanog antikorupcijskog tužilaštva (SAPO), kuće su navodno bile namijenjene bivšem potpredsjedniku vlade Oleksiju Černišovu, biznismenu Timuru Mindiču i bivšem šefu predsjedničkog ureda Andriju Jermaku. Sva trojica, zajedno sa još četiri osobe, optuženi su u ovom predmetu.

Ista grupa osoba obuhvaćena je i istragom koja se odnosi na navodnu šemu od 100 miliona dolara povezanu s državnim nuklearnim monopolom Energoatom. Prema izvoru iz policije, dio novca iz te afere navodno je korišten za izgradnju luksuznih kuća kod Kijeva, čime se dva slučaja povezuju.

Istraga pokazuje da je projekat započeo 2018. godine, kada je Černišov postao suosnivač kompanije Bloom Development. U roku od godinu dana kupljeno je više od četiri hektara zemljišta u Kozinu, a kasnije je parcela dodatno proširena. Prije imenovanja na funkciju, Černišov je svoj udio prenio na suprugu, koja je kasnije formalno izašla iz projekta.

Tokom mandata ministra za zajednice i teritorije, od 2020. do 2022. godine, Černišov i saradnici su, prema navodima istrage, potcjenjivali vrijednost zemljišta kako bi pogodovali investitorima u zamjenu za mito.

Navodi se i da su dobili “značajne” popuste na stanove u ukupnoj vrijednosti većoj od 14,5 miliona hrivnji (346.000 dolara), dok je država, prema NABU-u, oštećena za oko milijardu hrivnji (24 miliona dolara).

Istražitelji tvrde da je paralelno s tim pokrenut i projekat luksuznih vila koji je u fokusu istrage. Ideja je, prema navodima, konkretizovana 2020. godine uz uključivanje Mindiča i kasnije Jermaka.

Prema biroovim podacima, projekti su bili označeni kodnim imenima R1, R2, R3 i R4 radi prikrivanja stvarnih vlasnika. Postojala je i peta zajednička rezidencija R0, planirana za spa centar, bazen i teretanu.

Cjelokupni kompleks prostirao se na više od osam hektara i mogao je vrijediti preko 6 miliona dolara, dok tužilaštvo navodi da konačna vrijednost još nije precizno utvrđena.

Aktivna faza gradnje počela je u maju 2020. godine tokom Černišovljevog mandata ministra, a ubrzana je nakon ruske invazije 2022. godine.

– Rekao sam… da polako ponovo počnemo raditi. Trebali bismo nekako nastaviti dalje. Prozori, krov i crijepovi bi uskoro trebali stići… Sve je već bilo naručeno – navodno je Černišov napisao supruzi 29. marta dok su borbe trajale na periferiji Kijeva.

NABU je objavio i prepisku koja pokazuje da je Andrij Jermak, povezan s drugom kućom (R2), 16. februara 2022. godine razgovarao s dizajnerom o napretku radova neposredno prije invazije.

Zaustavljanje gradnje

Usred zabrinutosti da bi istraga mogla razotkriti cijeli sistem, Mindič je navodno u julu 2025. godine zaustavio gradnju, ubrzo nakon što je Černišov formalno optužen za korupciju povezanu sa zemljištem.

Istog mjeseca administracija Zelenskog pokrenula je mjere koje su, prema kritičarima, narušile nezavisnost antikorupcijskih institucija koje sada vode istragu.

Visoki antikorupcijski sud Ukrajine zaplijenio je zemljišne parcele i pet nedovršenih objekata.

Prema istražnim organima, finansiranje je dolazilo iz dva glavna izvora. Ljudi povezani s Černišovom osnovali su stambenu zadrugu “Soniachnyi Bereh” (“Sunčana obala”), koja je prikupljala dio sredstava, dok su druga sredstva navodno dolazila preko fiktivnih firmi i farmaceutskog sektora.

Oko 10% projekta finansirano je na taj način, dok se većina novca, prema tužilaštvu, slivala iz nelegalnih izvora i isplaćivala u gotovini radnicima na gradilištu.

Tužioci tvrde da je 72% sredstava došlo iz kriminalnih aktivnosti. Istražitelji navode da je više od 460 miliona hrivnji (8,9 miliona dolara) povezano s korupcijskom šemom u Energoatomu.

Primanje mita

Prema podacima istrage, visoki zvaničnici Energoatoma su navodno primali mito od 10 do 15% od izvođača radova kako bi zadržali status dobavljača i nesmetano poslovali. Taj novac je kasnije ulagao u luksuzni kompleks.

Istražitelji nisu utvrdili kome je bila namijenjena četvrta kuća, označena kao R1.

Krajem aprila Ukrajinska pravda objavila je transkripte razgovora između Mindiča i Natalije, osobe povezane s gradnjom.

U tim razgovorima se navodi da su fasade “Andrijevog” projekta završene i da ograda razdvaja Mindičevu kuću od “Vovine”, što je nadimak za Volodimira Zelenskog.

Mindič je, prema navodima, spomenuo i dolazak Maxa Donetsa, kojeg su novinari identifikovali kao šefa predsjednikovog ličnog obezbjeđenja.

Šef NABU-a Semen Krivonos izjavio je 12. maja da Zelenski nije umiješan u pretkrivični postupak, te da predsjednik prema zakonu ima imunitet od krivičnog gonjenja.

Facebook komentari