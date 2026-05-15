Musk izgubio sudski spor protiv OpenAI-ja i Sama Altmana

Porota federalnog suda u Oaklandu zaključila je da su Muskove tužbe protiv izvršnog direktora Sama Altmana, predsjednika Grega Brockmana, The OpenAI Foundation i Microsofta podnesene nakon isteka zakonskog roka.

Sutkinja Yvonne Gonzalez Rogers prihvatila je preporuku porote i potvrdila odluku.

Ovom presudom OpenAI je izbjegao ozbiljnu pravnu prijetnju koja je mogla ugroziti planirani izlazak kompanije na berzu i odnose s velikim investitorima poput Microsofta, Amazona i SoftBanka.

Musk je tražio da se kompanija vrati neprofitnom modelu poslovanja, tvrdeći da su Altman i Brockman zloupotrijebili njegovu donaciju od 38 miliona dolara, koja je, prema njegovim riječima, bila namijenjena razvoju umjetne inteligencije za dobrobit čovječanstva.

Porota je prvo razmatrala pitanje da li je Musk tužbu podnio unutar zakonskog roka, s obzirom na to da je posljednju finansijsku podršku OpenAI-ju dao četiri godine prije podnošenja tužbe 2024. godine. Zaključeno je da rok nije ispoštovan, čime je postupak praktično završen prije razmatranja same suštine optužbi.

Sukob tehnoloških milijardera

Tokom suđenja pažnja je bila usmjerena i na kredibilitet Sama Altmana, kao i na njegove odnose s bivšim zaposlenima i saradnicima u kompaniji.

Advokati OpenAIa osporavali su Muskove tvrdnje, ukazujući na različite verzije njegovih izjava o ranim danima kompanije.

U procesu je svjedočila i Shivon Zilis, Muskova saradnica i posrednica između tehnoloških rukovodilaca

Elon Musk napustio je OpenAI 2018. godine, nakon čega je pokrenuo vlastite AI projekte kroz SpaceX i startup xAI, koji se takmiči s OpenAI-jem i kompanijom Anthropic.

Microsoft, najveći investitor OpenAI-ja s uloženih 13 milijardi dolara, također je izbjegao moguće pravne posljedice.

Analitičar kompanije Wedbush Securities Dan Ives ocijenio je presudu kao važnu pobjedu za Altmana i OpenAI, navodeći da je slučaj više ličio na “sapunicu” nego na ozbiljnu dugoročnu prijetnju kompaniji.

