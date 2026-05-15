Alarmantni podaci: BiH bilježi višestruko veću smrtnost od raka nego EU

Smrtnost od karcinoma grlića materice u BiH je dva i pol puta veća, stopa smrtnosti od karcinoma debelog crijeva veća je za 66, a od karcinoma dojke za 45 procenata.

Detaljni rezultati Istraživanja o prevenciji raka grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u BiH bit će predstavljeni na Finalnoj konferenciji projekta, organiziranoj danas u Sarajevu.Projekat je finansirala Evropska unija sa 900.000 eura i Ujedinjene nacije (UN) sa 110.000 dolara.

Ministrica civilnih poslova BiH Dubravka Bošnjak u obraćanju medijima uoči početka konferencije kazala je da navedeni podaci nisu posljedica toga da je karcinom drugačiji ili agresivniji u našoj zemlji.

– Oni su posljedica našeg odnosa prema načinu na koji otkrivamo bolest, odnosno posljedica nedostatka preventive – istakla je.

Također, naglasila je da ono što je zlatni standard u zemljama EU, kada je u pitanju preventivna medicina, je organizirani screening program, koji u BiH ne postoji.

– U BiH još je prisutan “oportunistički”, odnosno nasumični screening gdje se pacijent sam javlja onda kada se već simptomi pojave. Po statistici u BiH čak 70 posto pacijenata sa karcinomom javilo se tek onda kada su se javili i prvi simptomi. Naravno, tada je često kasno za uspješno liječenje, što i direktno utječe na povećanje stope mortaliteta – kazala je ministrica.

Napomenula je da, osim ove statistike, izvještaj sadrži razne druge pokazatelje i slabosti zdravstvenog sistema u BiH, kao što je nedostatak integriranih informacijskih sistema i registara, deficit stručnog kadra i dijagnostičkih kapaciteta, protokola, opreme, standarda…

– Međutim, istraživanje nam upravo daje niz preporuka za entitetska ministarstva zdravstva da bi se zdravstveni sistem ojačao u ovom pravcu i da bi se svi ovi nedostaci uklonili. Također, istraživanje pokazuje da u BiH postoji isplativost preventivnih programa i da svaka marka uložena u preventivu kasnije štedi šest do deset konvertibilnih maraka, nakon što sami troškovi liječenja nastanu – navela je Bošnjak.

Također je naglasila da će EU u Bosni i Hercegovini kroz IPA tri projekt od naredne godine uložiti 11 i po miliona eura u programe jačanja preventive i borbu protiv karcinoma.

Na kraju je poručila da Ministarstvo civilnih poslova BiH ostaje posvećeno dostizanju evropskih standarda u liječenju karcinoma, ali da osnovni posao i odgovornost leži na entitetskim i kantonalnim ministarstvima.

Zamjenik šefa Delegacije Evropske unije u BiH Adebayo Babajide istakao je da prevencija kancera spašava živote, ali i da sistemi ranog otkrivanja i bolje prevencije podrazumijevaju duži i zdraviji život građana.

– Upravo iz tog razloga EU je osigurala milion eura za provođenje ovog istraživanja – kazao je Babajide.

Također je napomenuo da je oko 40 posto ovih oboljenja preventabilno, istakavši da se “uz bolje politike i bolju prevenciju doslovno hiljade života mogu spasiti i sačuvati”.

Medijima se obratila i predstavnica UNFPA za BiH Justine Coulson, koja je upozorila na to da svake sedmice u BiH 11 žena izgubi život zbog raka dojke, dok tri žene umru od raka grlića materice, bolesti koja se gotovo u potpunosti može spriječiti. Također, svake sedmice 21 osoba umre od kolorektalnog karcinoma, a devet muškaraca od raka prostate širom BiH.

– To nisu samo apstraktni brojevi. Iza svake statistike o raku u BiH stoji jedna osoba, majka, otac, kolega, prijatelj, a iza tih prevelikih brojki krije se propuštena prilika za prevenciju, rano otkrivanje i pravovremeno liječenje – naglasila je.

Međutim, kako je kazala, postoje i ohrabrujuće vijesti, a to je da BiH već ima snažne temelje – pravne okvire, kliničke kapacitete i institucionalnu stručnost.

– Ono što nedostaje je organiziran i sistematski pristup. Na primjer, pristup u kojem poziv na screening automatski stiže na kućne adrese građana, u kojem postoji jasno praćenje slučajeva i program koji obuhvata svaku ženu i muškarca koji ispunjavaju uslove za pregled – kazala je Coulson.

Navela je i podatke koji pokazuju da više od jedne od pet žena s rakom grlića materice i gotovo jedna od tri žene s rakom dojke dobiju dijagnozu u uznapredovalim stadijima bolesti – u trećem ili četvrtom stadiju.

– A to se može promijeniti. Znamo da prevencija djeluje. Spašavanje jedne godine života kroz organizirani screening košta između 220 i nešto manje od 3.000 eura, što je znatno ispod praga isplativih zdravstvenih ulaganja. Malo je javnih investicija koje garantuju ovakav povrat – naglasila je predstavnica UNFPA za BiH.

Kazala je da za UN, a posebno UNFPA, ovo nije samo pitanje zdravlja, već i pitanje prava na informacije, pravovremene usluge i prava svake osobe na jednaku priliku da spriječi bolest, dobije ranu dijagnozu i živi ispunjen život.

– Sada, kada je dostupna ova velika baza dokaza, sljedeći korak jeste korištenje tih informacija za osmišljavanje efikasnih i organiziranih programa screeninga koji će spašavati živote i osigurati isplativost za sve zdravstvene sisteme – zaključila je, poručivši da su UNFPA i Svjetska zdravstvena organizacija spremni podržati BiH na tom putu, na svakom koraku.

Istraživanje je provedeno u periodu od 2025 do 2026. godine u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko distriktu BiH.

Evropska unija pruža podršku BiH u skladu sa Evropskim planom protiv raka (Europe’s Beating Cancer Plan) – političko-strateškim dokumentom koji definira smjernice EU za borbu protiv raka i kojim se podržavaju i zemlje koje nisu članice u nastojanju da rak stave pod kontrolu,pišu Vijesti

Rak debelog crijeva godišnje odnese više od 1.000 života, dok od raka prostate umre oko 450 muškaraca. BiH je na putu ka uspostavljanju organiziranih programa ranog otkrivanja, a uz finansijsku podršku EU, ovo istraživanje prvi put daje kompletnu sliku stanja i nudi konkretne korake za poboljšanje prevencije.

Sveobuhvatno istraživanje o raku grlića materice, dojke, debelog crijeva i prostate u BiH zajednički je projekat EU i UN-a u vrijednosti od million EUR ili 1,1 milion USD, koji provode Populacijski fond UN-a i Svjetska zdravstvena organizacija, u saradnji sa Ministarstvom civilnih poslova BiH, Federalnim ministarstvom zdravstva, Ministarstvom zdravlja i socijalne zaštite Republike Srpske i Odjelom za zdravstvo Vlade Brčko distrikta BiH.

