SAD ubrzano priprema protivdronsku zaštitu za Svjetsko prvenstvo

Sigurnosni izazovi uključuju nedostatak opreme za praćenje i neutralizaciju dronova, dvomjesečnu blokadu budžeta Ministarstva domovinske sigurnosti (DHS) koja je usporila pripreme, te nove zakonske ovlasti koje lokalne vlasti tek trebaju u potpunosti razumjeti, piše Politico.

Direktor Tajne službe Sean Curran priznao je pred kongresmenima da je nabavka protivdronske tehnologije otežana zbog problema u lancu opskrbe, iako je agencija uložila više od 100 miliona dolara u posljednjih 18 mjeseci.

DHS je upozorio da je nivo prijetnje izuzetno visok, posebno izvan stadiona.

Prva utakmica u SAD-u igra se 12. juna u Inglewoodu, između Paragvaja i domaće reprezentacije.

Los Angeles će ugostiti osam od ukupno 78 utakmica u SAD-u, a lokalna policija tvrdi da je dobro pripremljena za detekciju i neutralizaciju dronova, iako federalne agencije sumnjaju u to.

Novi zakon, poznat kao Zakon o sigurnijem nebu, proširio je ovlasti DHS-a i Ministarstva pravde da zajedno s Pentagonom i Ministarstvom prometa razviju pravila za lokalne vlasti,pišu Vijesti

FBI-jev centar za obuku u Alabami već je obučio 65 policajaca iz saveznih država, a interes je ogroman.

Za sigurnost će biti angažirane brojne federalne agencije, od Carinske i granične službe do Obalne straže i Tajne službe. Tehnologije koje se koriste kreću se od radiofrekvencijskih sistema za prekid veze između drona i operatera, do naprednih alata za ometanje i presretanje letjelica.

Zvaničnici upozoravaju da je ključno koordinirati sve sisteme, jer bi u suprotnom mogli ometati jedni druge i stvoriti rupe u zaštiti.

