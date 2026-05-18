Na kojoj ruci se mjeri krvni pritisak?

Međutim, ljekari upozoravaju da greške tokom mjerenja mogu ozbiljno uticati na rezultate, pa čak i dovesti do pogrešne procjene zdravstvenog stanja, prenosi N1.

Lijeva ili desna ruka? Nije svejedno

Kada se krvni pritisak prvi put mjeri kod ljekara, standardna procedura podrazumijeva mjerenje na obje ruke. Razlog je taj što razlika između lijeve i desne ruke može biti medicinski značajna.

Prema stručnjacima, razlika veća od 10 mmHg može ukazivati na probleme sa cirkulacijom, suženje arterija ili povećan rizik od kardiovaskularnih bolesti.

Kod kasnijih kontrola pritisak se uglavnom mjeri na ruci na kojoj su vrijednosti više, jer ona preciznije pokazuje opterećenje srca i krvnih sudova. Ukoliko vam ljekar nije rekao na kojoj ruci treba da mjerite pritisak, preporučuje se da vrijednosti provjerite na obje ruke.

Položaj ruke može promijeniti rezultat

Stručnjaci upozoravaju da položaj ruke tokom mjerenja može značajno uticati na očitane vrijednosti. Kada ruka nije pravilno oslonjena i nalazi se ispod nivoa srca, aparat može pokazati viši pritisak nego što zaista jeste.

Zbog toga se preporučuje da osoba tokom mjerenja sjedi mirno, sa rukom oslonjenom u visini srca.

Objašnjenje je jednostavno – gravitacija utiče na pritisak krvi. Kada je ruka spuštena naniže, pritisak u krvnim sudovima postaje veći, pa aparat registruje više vrijednosti.

Kako pravilno izmjeriti krvni pritisak kod kuće

Stručna udruženja za hipertenziju preporučuju nekoliko važnih pravila:

prije mjerenja potrebno je mirovati najmanje pet minuta

ne treba piti kafu niti pušiti pola sata prije mjerenja

manžetna se postavlja direktno na kožu, ne preko odjeće

preporučuje se više mjerenja u razmaku od jednog do dva minuta

najpouzdaniji su aparati sa manžetnom za nadlakticu

Ljekari savjetuju i da se pritisak uvijek mjeri u isto doba dana kako bi rezultati mogli pravilno da se porede.

Kada je pritisak razlog za zabrinutost?

Prema preporukama stručnjaka, optimalan krvni pritisak je ispod 120/80 mmHg, dok se vrijednosti do 130/85 smatraju normalnim.

Vrijednosti iznad tih granica, ukoliko se ponavljaju u pravilnim uslovima mjerenja, zahtijevaju konsultaciju sa ljekarom.

Hipertenzija se često naziva „tihim ubicom“ jer godinama može prolaziti bez jasnih simptoma, dok istovremeno povećava rizik od moždanog udara i bolesti srca.

Koji aparati su najpouzdaniji?

Stručnjaci ističu da su aparati za mjerenje pritiska na nadlaktici mnogo pouzdaniji od onih koji mjere na zglobu ili prstu. Važno je i da aparat bude pravilno kalibrisan, kao i da veličina manžetne odgovara obimu nadlaktice.

Ako je manžetna premala, vrijednosti mogu biti lažno povišene, dok prevelika može pokazivati niži pritisak nego što stvarno jeste.

Holter pritiska daje najpreciznije rezultate

Jedna od najpouzdanijih metoda dijagnostike jeste 24-časovno ambulantno praćenje krvnog pritiska, poznato kao holter. Tokom tog perioda aparat automatski mjeri pritisak tokom dana i noći, čime se eliminiše takozvana „hipertenzija bijelog mantila“, odnosno skok pritiska izazvan stresom prilikom odlaska kod ljekara.

